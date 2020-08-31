В Бурятии школа пыталась переложить «антиковидные» расходы на родителей

Глава республики заявил о недопустимости подобных поборов





31 августа на заседании республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к руководителям системы образования о недопустимости сбора средств на профилактические мероприятия. Основанием для этого стало обращение в родительском чате школы в Иволгинском районе о том, что из классной копилки планируется покупка электронного термометра для класса.

- Коллеги, ко всем обращаюсь, никакие «противоковидные» меры в школах не должны осуществляться за счет родителей! Никакие! Прошу установить за этим контроль. Чтобы не было больше таких ситуаций, когда на родителей перекладывают профилактические мероприятия по коронавирусу, - отметил Алексей Цыденов.Как отметили в пресс-службе правительства Бурятии, финансирование мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности учебного процесса осуществляется за счет государства. В том числе обеспечение обязательной термометрии на входе в образовательную организацию и гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков.Напомним, 1 сентября школьные линейки пройдут в традиционном формате для учащихся 1, 9 и 11 классов. В школах запрещено проведение массовых мероприятий. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования. В школах разработано специальное расписание уроков, перемен, составленное с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой. Общеобразовательные организации республики организуют образовательный процесс в очном или очно-заочном формате.Фото: пресс-служба главы Бурятии