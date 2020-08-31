В школе Улан-Удэ зараженного коронавирусом учителя отстранили от занятий

Ряд классов переведен на дистанционное обучение





У одного из учителей школы №20 в Улан-Удэ выявлен коронавирус. Преподаватель и контактировавшие с ним лица отстранены от проведения занятий. Из-за этого новый учебный год в ряде классов этой школы начнется в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Перед началом нового учебного года все учителя школ города сдали анализы на коронавирус. В случае положительных анализов классы школы, где должны были работать заболевшие учителя, будут временно переводиться на дистанционное обучение. Никаких контактов с детьми до 1 сентября у заразившихся не было», отметили в мэрии.Фото: «Номер один»