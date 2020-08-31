Главу Бурятии не устроил ответ министра образования

Не все школы республики готовы обеспечить горячим питанием младшеклассников





31 августа на планерном совещании глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение министерству образования республики установить родительский контроль за фактической готовностью школ по организации бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов.

- Практика связи с родительским сообществом у нас уже существует, в прошлом году мы с родителями отрабатывали контроль школ по температурному режиму. В этом году я прошу по такому же принципу установить родительский контроль и получить информацию по готовности и фактической организации горячего питания, - подчеркнул Алексей Цыденов.Как сообщил министр образования республики Баир Жалсанов, в новом учебном году 65,5 тысяч учеников начальных классов школ республики будут обеспечены горячим питанием. На эти цели выделено 306 млн рублей, в том числе 260 млн рублей из федерального бюджета и 46 млн. - из республиканского.- Во всех районах республики заключаются договоры с поставщиками. Надеемся, что ко 2 сентября в большинстве муниципальных образований организация горячего питания будет завершена. В Улан-Удэ горячее питание готовы обеспечить с 1 сентября, - добавил министр.Глава Бурятии, в свою очередь подчеркнул, что горячее питание либо выдача продуктовых наборов должны начаться со 2 сентября во всех районах республики и Улан-Удэ без исключения.- Бесплатное горячее питание должны начать выдавать не в большинстве муниципалитетов, а во всех школах республики со 2 сентября. Если нет такой возможности, существует продуктовый набор, согласованный Роспотребнадзором. Пока те муниципалитеты, которые согласовывают процедуру поставки продуктов для организации горячих обедов, должны временно организовать выдачу продуктовых наборов. По школам, где у нас в принципе невозможно организовать горячее питание, необходимо срочно отработать с Роспотребнадзором продуктовые наборы. У нас таких районов не так много, поэтому наборы должны начать выдавать уже со 2 сентября. Прошу, еще раз, отработать этот вопрос с родительским сообществом, - отметил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии