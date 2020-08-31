В Бурятии у гражданки Монголии конфисковали термометры и комбинезоны

Их передадут в центр медицины катастроф





Незадекларированные медицинские товары на сумму 143 тысячи рублей, выявленные в пункте пропуска «Монды» Бурятской таможни, решением суда конфискованы и обращены в федеральную собственность. Коробки с хлоргексидином, защитными комбинезонами и электронными термометрами были обнаружены таможенниками в автомобиле гражданки Монголии при выезде из России в марте 2020 года.





По словам начальника таможенного поста «Монды» Алексея Чагдурова, 23 коробки с товаром (2010 флаконов с раствором хлоргексидина, 33 защитных комбинезона и 56 электронных термометров) находились в салоне и в багажнике автомобиля.







Товар не был задекларирован в установленном порядке, его количество свидетельствовало о коммерческом предназначении. Также на него распространялся временный запрет на вывоз из России. В отношении гражданки Монголии было возбуждено дело об административном правонарушении.





В ближайшее время всю партию конфискованного товара Бурятская таможня передаст в Территориальный центр медицинских катастроф.





Фото: Бурятская таможня