В Бурятии ушла из жизни известный эколог

Евгения Бухарова скончалась от инсульта в возрасте 61 года





В Бурятии коллектив ФГБУ «Заповедное Подлеморье» сообщил о смерти своей коллеги, ученого и эколога Евгении Бухаровой. Она скончалась 29 августа в возрасте 61 года от инсульта. Евгения Бухарова проработала в «Заповедном Подлеморье» 13 лет.

Евгения Бухарова – кандидат биологических наук, заслуженный работник культуры Республики Бурятии, ветеран труда, старший научный сотрудник. Автор более 200 научных и методологических работ, посвящённых ботанике, экологии, охране природы, экологическому образованию, музеологии, ландшафтному дизайну, культурному и природному наследию. Подготовила и опубликовала две научных монографии. Автор, организатор и участник множества грантовых проектов в области культурного и природного наследия. Курировала программы по инвентаризации флоры и растительности, мониторингу редких видов растений и сообществ, геоботаническому картированию модельных участков на территории Баргузинского государственного природного биосферного заповедника, Забайкальского национального парка, Государственного природного заказника «Фролихинский».«Блестящий педагог, яркий учёный, профессионал высочайшего класса – такой она останется в наших сердцах. Мы всем коллективом скорбим о невосполнимой утрате нашего светлого и достойного товарища, Евгении Бухаровой и выражаем глубокое соболезнование её родным и близким», сообщается на сайте «Заповедного Подлеморья».Прощание с Евгенией Бухаровой состоится 1 сентября в 12 часов по адресу: Улан-Удэ, Верхняя Берёзовка, пер. Серебряный, дом 7.Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»