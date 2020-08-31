В Бурятии возобновились поиски пропавшего Ан-2 с воздуха

Всего за время поисковой операции сделано 135 вылетов



В Бурятии продолжаются поиски пропавшего 19 июля самолета Ан-2. Сегодня, 31 августа, поиски ведутся с воздуха, задействован один борт Ми-8, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

30 августа авиация в поисках не применялась по погодным условиям. Всего за время поисков пропавшего самолета проведено 135 вылетов, общее время налета составило 509 часов, площадь обследованной территории составляет почти 30 тысяч кв. км.



Напомним, самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На момент вылета на борту находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолет в рамках выполнения госконтракта должен был обрабатывать леса от сибирского шелкопряда начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темного времени не вернулся.



На днях родственники пропавших пилотов объявили



Фото: пресс-служба правительства Бурятии 30 августа авиация в поисках не применялась по погодным условиям. Всего за время поисков пропавшего самолета проведено 135 вылетов, общее время налета составило 509 часов, площадь обследованной территории составляет почти 30 тысяч кв. км.Напомним, самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На момент вылета на борту находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолет в рамках выполнения госконтракта должен был обрабатывать леса от сибирского шелкопряда начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темного времени не вернулся.На днях родственники пропавших пилотов объявили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей тем, кто сумеет найти пропавший самолет.Фото: пресс-служба правительства Бурятии