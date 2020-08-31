Коронавирус ударил еще по двум школам Улан-Удэ

Их работа практически полностью парализована





Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре Бурятии, в школе №22 в Улан-Удэ зарегистрирован случай заражения учителя коронавирусной инфекцией. Круг контактных лиц по месту работы составляет 38 человек. Все отстранены от работы, изолированы и находится под медицинским наблюдением.