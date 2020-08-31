Коронавирус ударил еще по двум школам Улан-Удэ

Их работа практически полностью парализована
Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре Бурятии, в школе №22 в Улан-Удэ зарегистрирован случай заражения учителя коронавирусной инфекцией. Круг контактных лиц по месту работы составляет 38 человек. Все отстранены от работы, изолированы и находится под медицинским наблюдением.
Ситуация в прогимназии №108 еще хуже. Там 53 учителя вошли в круг контактных лиц с больным COVID-19. Все педагоги также отстранены от работы, изолированы, находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, ранее в мэрии Улан-Удэ сообщили о случае заражения коронавирусом учителя школы №20. Круг контактных лиц там состоит всего из одного человека, он отстранен и изолирован. В помещениях школы проведены дезинфекционные мероприятия.
- В данных очагах противоэпидемические мероприятия продолжаются, мы держим на контроле ситуацию. Вместе с тем, напоминаю всем нашим гражданам, директорам школ, педагогам, родителям и ученикам: только строгое соблюдение мер профилактики, противоэпидемических мероприятий позволит избежать заноса инфекции в школу и ее дальнейшее распространение. Мы все заинтересованы в том, чтобы учебный процесс шел в обычном режиме, и дети учились рядом друг с другом, а не в дистанционной форме, – заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?