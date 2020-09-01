В Улан-Удэ жильцы затопленных квартир пожаловались прокурору

Они требуют наказать подрядчиков и Фонд капремонта





Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова в администрации Октябрьского района Улан-Удэ провела выездной прием по вопросам защиты прав граждан в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, всего поступило 6 обращений, по которым даны разъяснения и организовано проведение проверок.Так, жители многоквартирных домов по ул. Мокрова, где во время ремонта кровли после дождя затопило квартиры, просили принять меры к подрядной организации и к Фонду капитального ремонта, не контролирующего выполнение работ. Ими поставлен вопрос о возмещении причиненного ущерба.Доводы о переносе срока капитального ремонта дома 1973 года постройки на более ранний срок послужили поводом для другого заявления.С жалобой на бездействие управляющей компании по герметизации межпанельных швов в многоквартирном доме обратилась жительница 102 квартала.Обратившегося на прием пенсионера интересовал вопрос несоразмерности начисленных ему пени размеру задолженности в Фонд капитального ремонта.Фото: прокуратура Бурятии