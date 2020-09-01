В Бурятии коронавирус выявили еще у сорока человек

В стационарах лежат почти пятьсот пациентов, 17 человек в реанимации





В Бурятии на утро 1 сентября зарегистрировано 5331 (+40) лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4432 (+27) человека, умерли 52 человека.Из 40 новых случаев COVID-19 12 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными зараженными. Круг контактных лиц составляет 1721 человек, все обследованы.В инфекционных стационарах находятся 493 пациента, из них 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 5 тяжелых пациентов, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 пациентов, на ИВЛ – 5 пациентов.Амбулаторное лечение проходят 354 больных коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания.Фото: pixabay.com