Вадим Бредний подарил инфекционной больнице швейцарский аппарат ИВЛ

Переболевший коронавирусом бизнесмен надеется, что он спасет чьи то жизни





Известный бизнесмен, депутат горсовета Улан-Удэ Вадим Бредний подарил Республиканской инфекционной больнице аппарат ИВЛ «Гамильтон G5» швейцарского производства.





«Уверен, что современный аппарат в полной комплектации увеличит шансы на спасение людей с проблемами легких в различных ситуациях. Особенность этого оборудования заключается в его возможностях спасать не только взрослых, но и детей с момента рождения. Так как переболел сам Covid-19, знаю как важна своевременная помощь пациентам», написал Вадим Бредний.



