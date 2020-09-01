01.09.2020
Вадим Бредний подарил инфекционной больнице швейцарский аппарат ИВЛ

Вадим Бредний подарил инфекционной больнице швейцарский аппарат ИВЛ

Переболевший коронавирусом бизнесмен надеется, что он спасет чьи то жизни

Известный бизнесмен, депутат горсовета Улан-Удэ Вадим Бредний подарил Республиканской инфекционной больнице аппарат ИВЛ «Гамильтон G5» швейцарского производства.

Как сообщил предприниматель, он приобрел аппарат в апреле и стоял в очереди на его поставку. Вместе с аппаратом в республику прибыл специалист из Москвы, который настроит оборудование и обучит реаниматологов больницы.


«Уверен, что современный аппарат в полной комплектации увеличит шансы на спасение людей с проблемами легких в различных ситуациях. Особенность этого оборудования заключается в его возможностях спасать не только взрослых, но и детей с момента рождения. Так как переболел сам Covid-19, знаю как важна своевременная помощь пациентам», написал Вадим Бредний.


Напомним, владелец торговой сети «Титан» Вадим Бредний стал одним из первых жителей Бурятии, заразившихся коронавирусной инфекцией. Находясь в больнице на лечении, он пообещал, что внесет свой посильный вклад в борьбу с опасной болезнью.

Бизнесмен закупил 120 тысяч медицинских масок на общую сумму 4,8 миллионов рублей. Их через Минсощзащиты передали медикам, волонтерам, а также слабо социально незащищенным людям. Также Вадим Бредний пообещал приобрести современный аппарат ИВЛ в дар инфекционной больнице.

Фото: Вадим Бредний
коронавирус благотворительность
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