Вадим Бредний подарил инфекционной больнице швейцарский аппарат ИВЛ

Переболевший коронавирусом бизнесмен надеется, что он спасет чьи то жизни
Известный бизнесмен, депутат горсовета Улан-Удэ Вадим Бредний подарил Республиканской инфекционной больнице аппарат ИВЛ «Гамильтон G5» швейцарского производства.
Как сообщил предприниматель, он приобрел аппарат в апреле и стоял в очереди на его поставку. Вместе с аппаратом в республику прибыл специалист из Москвы, который настроит оборудование и обучит реаниматологов больницы.
«Уверен, что современный аппарат в полной комплектации увеличит шансы на спасение людей с проблемами легких в различных ситуациях. Особенность этого оборудования заключается в его возможностях спасать не только взрослых, но и детей с момента рождения. Так как переболел сам Covid-19, знаю как важна своевременная помощь пациентам», написал Вадим Бредний.
Напомним, владелец торговой сети «Титан» Вадим Бредний стал одним из первых жителей Бурятии, заразившихся коронавирусной инфекцией. Находясь в больнице на лечении, он пообещал, что внесет свой посильный вклад в борьбу с опасной болезнью.
Бизнесмен закупил 120 тысяч медицинских масок на общую сумму 4,8 миллионов рублей. Их через Минсощзащиты передали медикам, волонтерам, а также слабо социально незащищенным людям. Также Вадим Бредний пообещал приобрести современный аппарат ИВЛ в дар инфекционной больнице.
Фото: Вадим Бредний
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