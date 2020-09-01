«Бурятзолото» помогло юным окинцам и муйчанам собраться в школу

Помощь получили школьники из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации





ПАО «Бурятзолото» (входит в международную компанию Nordgold) помогло юным жителям Окинского и Муйского районов Бурятии собраться в школу, сообщили в пресс-службе компании.

«Бурятзолото» ежегодно принимает участие в благотворительных акциях «Поможем детям собраться в школу!», в рамках которых адресная помощь оказывается детям из многодетных и малообеспеченных семей. Благодаря поддержке компании в Муйском районе школьники из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получили финансовую помощь. В Окинском районе к началу учебного года детям подарили наборы с канцелярскими принадлежностями.«В благотворительных акциях к 1 сентября в Окинском и Муйском районах Бурятии мы принимаем участие уже несколько лет. Для нас это стало хорошей традицией. В этом году такая поддержка стала особенно актуальной. Мы уверены, что оказанная помощь станет хорошим подспорьем для отличной учебы детей», сказал заместитель операционного директора Nordgold, руководитель ПАО «Бурятзолото» Денис Рыжкин.Школьные учреждения Окинского и Муйского районов также получают поддержку «Бурятзолото» в рамках конкурса социальных проектов «Добывая лучшее будущее». В 2020 году три проекта выиграли гранты. В частности, единственная в мире Сорокская сойотская школа-интернат получила грантовую поддержку в открытии зала для тренировок по настольному теннису. Детская спортивная школа в Таксимо откроет новую секцию по акробатике и дополнительный набор в секцию бокса. В селе Усть-Муя будет отремонтирован школьный стадион.Фото: «Бурятзолото»