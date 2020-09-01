К 1 сентября готовы

В Бурятии завершена подготовка к новому учебному году





В этом году новый учебный год начнется в традиционном, привычном для всех формате живого присутствия. Однако современные реалии внесут свои коррективы. Подробнее в нашем материале.

С 1 сентября 2020 года все учащиеся с первого по четвертый классы должны быть обеспечены горячим питанием. На эти цели в бюджете Республики Бурятия предусмотрено 306,2 млн рублей, в том числе 259,9 млн рублей - из федерального бюджета и 46,3 млн рублей - софинансирование из республиканского бюджета. Стоимость питания учащихся начальных классов устанавливается из расчета не менее 63,5 рубля в день на одного учащегося.







На будущий год закончится строительство самой большой школы в республике на 1275 мест по ул. Автотранспортная г. Улан-Удэ.





С 1 сентября 2020 года в 455 общеобразовательных организациях республики, по предварительной оценке, будут учиться 147 805 детей, в том числе 65 566 учащихся 1-4 классов.Торжественная линейка в честь Дня знаний в этом году состоится только для первых и одиннадцатых классов.С началом 2020-2021 учебного года в образовательных учреждениях санитарно-эпидемиологический режим регламентируется специальными правилами, утвержденными постановлением главного государственного врача РФ, действующими до 31 декабря 2020 года.Общеобразовательные организации будут осуществлять образовательный процесс в очном формате, однако обязаны строго соблюдать требования СанПиН. В каждом из учебных заведений запрещены массовые мероприятия. Должны быть созданы условия для обеспечения термометрии учащихся и персонала, гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; обязательны уборка и дезинфекция помещений и прочие мероприятия.Кроме того, все сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, должны использовать маски.В этом году в школах за каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, где дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования.Все учреждения дошкольного, общего, среднего профессионального образования обеспечены термометрами, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, а также их оснастят рециркуляторами (обеззараживателями).При входе в каждую образовательную организацию обязательна термометрия - для того чтобы не допустить в учебные заведения людей с повышенной температурой.Проведение занятий в высших учебных заведениях будет проходить согласно рекомендациям Роспотребнадзора по РБ. Так, в Бурятском государственном университете максимальное количество поточных лекций, где 50 и более человек, переведут в дистанционную форму. Расписание учебных занятий в университете составят с максимальным разобщением учебных групп.Как сообщают в Минобразе РБ, для детей в детских садах, школах и учреждениях среднего профессионального образования масочный режим не является обязательным требованием.В Министерстве образования подчеркивают, горячее питание должно быть доступно для каждого школьника начального звена.- Если появляются какие-то вопросы или проблемы с питанием, то в Министерстве образования и науки Республики Бурятия открыта телефонная горячая линия по вопросам организации питания учащихся начальных классов: 45-40-71, 55-12-93, - заявили «Номер один» в ведомстве.Все школы республики к началу учебного года обеспечены учебниками на 100%.- Основной источник приобретения учебников - средства республиканской субвенции муниципальным образованиям на обеспечение образовательной деятельности (норматив 1500 рублей на одного ученика в год). Кроме того, за счет целевых средств республиканского бюджета приобретены учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 10 млн 439 тыс. рублей, - поясняют в республиканском Минобразе.Несмотря на ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением COVID-19, в Бурятии не прекращалось строительство школ и садов.Уже до конца 2020 года в Бурятии построят пять школ: в п. Аршан Тункинского района, п. Нижние Тальцы Заиграевского района, с. Клюевка Кабанского района, СОШ № 40 г. Улан-Удэ, пристрой к СОШ № 49 г. Улан-Удэ.Напомним, что в 2018 году построены школы №63 в Улан-Удэ и в с. Гурульба Иволгинского района.Кроме того, в рамках национального проекта «Образование» в 2019 году построено пять школ в таких густонаселенных местах, как Поселье, Хойтобэе, Нижний Саянтуй, корпус 25-й школы и пристрой к Гимназии № 33 г. Улан-Удэ.Полным ходом идет и строительство детских садов. Так, в 2019 году построены 12 детских садов, располагающихся в с. Эрхирик Заиграевского района, с. Сотниково Иволгинского района, мкр. Звездный г. Улан-Удэ, мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ, мкр. Сосновый Бор г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик г. Улан-Удэ, по ул. Толстихина г. Улан-Удэ, по ул. Каландаришвили г. Улан-Удэ, в 102, 111, 115, 142 кварталах г. Улан-Удэ.В настоящее время построен детский сад в мкр. Сокол г. Улан-Удэ. До конца 2020 года планируется завершение строительства восьми детских садов: детского сада в с. Сосново-Озерское Еравнинского района, в с. Хойтобэе Иволгинского района, в с. Гурульба Иволгинского района, в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, в мкр. 140 А г. Улан-Удэ, в мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ, в мкр. Дивизионный г. Улан-Удэ, по ул. Боевая г. Улан-Удэ. В 2021 году будут построены два детских сада: по ул. Конечная г. Улан-Удэ, по ул. Лермонтова г. Улан-Удэ.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: pixabay.com, пресс-служба правительства Бурятии