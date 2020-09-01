В Бурятии горящую свалку засыпали песком

Дым от нее больше не угрожает Улан-Удэ



Комбинат по благоустройству Улан-Удэ по поручению мэра Игоря Шутенкова в течение суток ликвидировал задымление на полигоне в селе Нижний Саянтуй.

«Более 1500 квадратов засыпано песком. На месте работали 4 самосвала, грейдер, фронтальный погрузчик, 2 бульдозера Комбината по благоустройству», сообщили в пресс-службе мэрии города.



Напомним, в минувшую субботу, 29 августа, на полигоне ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй



«В настоящее время все очаги засыпаны, задымление отсутствует. Проводится круглосуточное наблюдение и контроль за всей территорией полигона», сообщили в Комитете городского хозяйства.



Фото: мэрия Улан-Удэ «Более 1500 квадратов засыпано песком. На месте работали 4 самосвала, грейдер, фронтальный погрузчик, 2 бульдозера Комбината по благоустройству», сообщили в пресс-службе мэрии города.Напомним, в минувшую субботу, 29 августа, на полигоне ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй загорелся мусор , который начали сразу же засыпать песком с помощью тяжелой техники. Работы были продолжены и в воскресенье, 30 августа. Причиной пожара, предположительно, послужило самовозгорание мусора, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.«В настоящее время все очаги засыпаны, задымление отсутствует. Проводится круглосуточное наблюдение и контроль за всей территорией полигона», сообщили в Комитете городского хозяйства.Фото: мэрия Улан-Удэ