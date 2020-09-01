В Улан-Удэ медсестра вывела из строя школу

Зараженная коронавирусом медик брала анализы у учителей







Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила подробности происшествия, случившегося в прогимназии №108 . Напомним, там 53 человека из числа учителей и персонала вошли в круг контактных лиц с больным COVID-19. Все педагоги отстранены от работы, изолированы, находятся под медицинским наблюдением.

Как рассказала Евгения Лудупова, все они контактировали с медсестрой, заразившейся коронавирусной инфекцией. Медик брала у них анализы на ковид перед началом нового учебного года.- То, что медсестра болеет коронавирусной инфекцией, выяснилось уже позже. Заболевание у нее протекает в бессимптомной форме, никакой клиники у нее не было, внутренний фильтр она прошла, - сообщила глава Минздрава Бурятии. - Надеемся, что она никого не инфицировала.4-го сентября у всех контактных лиц промгимназии повторно возьмут анализы на коронавирус.Как ранее сообщал «Номер один», в школе №22 в Улан-Удэ зарегистрирован случай заражения учителя коронавирусной инфекцией. Круг контактных лиц по месту работы составляет 38 человек. Все отстранены от работы, изолированы и находится под медицинским наблюдением. Еще один случай заражения учителя коронавирусом выявлен в школе №20. Круг контактных лиц там состоит всего из одного человека, он отстранен и изолирован. В помещениях школы проведена дезинфекция.Фото: pixabay.com