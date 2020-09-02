Стерильность – наше все

Если от вашего ребенка по приходе из школы воняет хлоркой, возрадуйтесь - вирус его не возьмет

Дабы оградить детей от ковида, в Бурятию уже завезены тонны (условно) дезинфицирующих средств для защиты образовательных учреждений. Так что если от вашего ребенка по приходе из школы воняет хлоркой, возрадуйтесь - вирус его не возьмет.

- Дезинфицирующие средства для поверхности в виде таблеток поступили в республику. Начинается распределение. Дезинфицирующие средства для рук развозятся по школам. Средства есть, все нормально, до 1 сентября успеваем. При этом мы начинаем с отдаленных районов – это Ока, Тунка, Курумкан, Баунт, - рассказал недавно один чиновник депутатам Хурала.Как именно будет происходить дезинфекция детей Бурятии, непонятно. Возможно, на входе вахтер будет всех опрыскивать из распылителя. Но на всех распылителей не напасешься, и, возможно, где-то в сельской местности будут придерживаться старых добрых традиций.Например, вахтер набирает в рот антисептик и при помощи рта «распыляет» на ученика. Или просто пальцы в ковшик с веществом и побрызгать на лицо. А что? Главное – отчитаться. Да и зараза, глядя на такое, от греха подальше пойдет туда, где народ поадекватнее.Нарисовал Укусика Покусай