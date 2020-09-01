В Бурятии работники компаний ЖКХ не видели зарплаты с мая

Руководителя пришлось привлекать к ответственности и штрафовать





На севере Бурятии работники коммунальных предприятий «Регистр.Нижнеангарск», «Регистр.Кичера», «Регистр.Уоян», «Регистр.Ангоя» и «Регистр.Янчукан» не получили зарплату за май. Общий долг перед работниками составил более 8,5 млн. рублей.

В дело пришлось вмешаться прокуратуре. По итогам разбирательства руководителю компаний внесено пять представлений, объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения закона, возбуждено пять административных дел. Работодатель оштрафован на 50 тысяч рублей.Кроме того, в суд направлено 110 заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму 4,2 млн. рублей.В результате принятых мер задолженность по зарплате перед работниками компаний погашена, сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»