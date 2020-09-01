В Бурятии открылась новая школа

Она рассчитана на 450 мест, но туда записались уже 750 детей





Открытие новой школы на 450 мест и торжественная линейка в честь Дня знаний состоялись сегодня, 1 сентября, в улусе Хойтобэе Иволгинского района. Как отметил в ходе мероприятия глава Бурятии Алексей Цыденов, строительство новой школы велось в рамках нацпроекта «Образование».







- На сегодня в школу в уже записано 750 детей. Образовательный процесс будет проходить в две смены, школа полностью укомплектована учителями, кадровый вопрос не стоит. Хотел бы отметить, что учителя всегда охотно идут в новые школы, после открытия новых учреждений, у нас, как правило, с кадрами вопросов нет,- отметил глава Бурятии.







Новую школу будут посещать дети не только из Хойтобэе, но и из соседних поселений. В связи с этим для подвоза детей был закуплен школьный автобус. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, кроме школы в улусе была построена дорога, а в ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый детсад и амбулатория.Фото: пресс-служба правительства Бурятии