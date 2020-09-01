В Бурятии скончалась одна из создателей проекта «Ночь Ёхора»

Соелма Чимитова 40 лет жизни посвятила работе с народной музыкой





31 августа не стало заслуженной артистки Бурятии, артистки театра песни и танца «Байкал» Соелмы Чимитовой. Об этом сообщается на странице театра в соцсетях.

«Соелма Чимитова – яркая представительница плеяды блестящих музыкантов - исполнителей на народных инструментах, педагог, хормейстер, исполнительница. Около 40 лет жизни она посвятила работе в родном оркестре. Ее творческая деятельность была широка и разнообразна. Она болела душой за сохранение и развитие народных музыкальных традиций. Соелма Цыреновна вела большую работу, как в театре, так и в других фольклорных коллективах республики. Обладая прекрасным профессиональным образованием, она стала одним из организаторов, получившего известность фольклорного ансамбля «Тоонто». Просветительскую работу она вела и с детьми. Обучая младшее поколение не только родному языку, она прививала им любовь к народной музыке. Ее трепетное отношение отзывалось в сердцах учеников, их родителей.Соелма Чимитова неоднократно выступала инициатором и организатором значимых мероприятий и концертов, в том числе проектов театра «Байкал». С ее участием создавались проекты «Ночь Ёхора», «Эхо страны Баргуджин Тукум», «Угайм сулдэ», «От монголов к моголам», «Мифы и легенды озера Байкал».Беспокойная натура, искренне болеющая за культуру своего народа, помогла ей в сборе немалого количества старинных народных песен, которые сейчас стали известны широкому кругу слушателей. Они получили второе рождение и вновь ушли в люди. В 2019 году музыкант выпустила песенный сборник. Обладая замечательными вокальными данными, она не раз принимала участие с коллективом в многочисленных фестивалях республиканского, регионального, российского и международного уровней, становилась дипломантом, лауреатом этих событий», говорится в сообщении театра «Байкал».За высокое исполнительское мастерство, многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие народного творчества Соелма Чимитова награждена Почетными грамотами Республики Бурятия, Министерства культуры РБ, удостоена звания «Почетный работник среднего профессионального образования РФ, а в 2018 году получила почетное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия».Коллектив Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» выражает глубочайшие соболезнования семье Соелмы Чимитовой. Дата и место прощания будут известны позднее.Фото: Театр «Байкал»