Мэрия Улан-Удэ оказалась не готова к войне

Городское бомбоубежище находилось в запущенном состоянии





Прокуратура Бурятии проверила соблюдение законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в работе администрации Улан-Удэ. В содержании защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в собственности города, выявлены нарушения.

«Сроки эксплуатации фильтров поглотителей истекли, оценка их технического состояния не осуществлялась. Дверь тамбур-шлюза находилась в неисправном состоянии. Кроме того, необходимая проектно-сметная документация для ремонта помещений и оборудования защитного сооружения не разработана», рассказали в надзорном ведомстве.Чтобы заставить мэрию исправить ситуацию, прокуратура обратилась в суд. Суд иск прокурора удовлетворил и дал администрации города год на устранение нарушений. В мэрии с этим не согласились и обжаловали решение суда.Однако Верховный суд Бурятии отклонил жалобу администрации и оставил решение райсуда без изменения.Фото: pixabay.com