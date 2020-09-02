В Бурятии умер еще один пациент с коронавирусом

Пожилой мужчина страдал рядом заболеваний
1 сентября в Улан-Удэ в стационаре на ул. Пирогова умер 67-летний мужчина, болеющий коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней пневмонией.
Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, пенсионер страдал рядом заболеваний: дыхательной недостаточностью 2-3 степени и хронической болезнью почек с почечной недостаточностью. 16 августа мужчина перенес инфаркт, позже у него началось внутреннее кровотечение, остановленное оперативным путем.
Пациент находился на лечении 28 дней, две недели он провел на аппарате ИВЛ. Официальная причина его смерти - полиорганная недостаточность.
Таким образом, на данный момент в Бурятии скончались 53 человека, зараженных коронавирусом.
Фото: pixabay.com
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