В Бурятии умер еще один пациент с коронавирусом

Пожилой мужчина страдал рядом заболеваний





1 сентября в Улан-Удэ в стационаре на ул. Пирогова умер 67-летний мужчина, болеющий коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней пневмонией.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, пенсионер страдал рядом заболеваний: дыхательной недостаточностью 2-3 степени и хронической болезнью почек с почечной недостаточностью. 16 августа мужчина перенес инфаркт, позже у него началось внутреннее кровотечение, остановленное оперативным путем.Пациент находился на лечении 28 дней, две недели он провел на аппарате ИВЛ. Официальная причина его смерти - полиорганная недостаточность.Таким образом, на данный момент в Бурятии скончались 53 человека, зараженных коронавирусом.Фото: pixabay.com