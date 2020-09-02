В Бурятии коронавирусной инфекцией заболели еще почти пятьдесят человек

Количество зараженных превысило количество выздоровевших





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, на утро 2 сентября в республике зарегистрировано 5380 (+49) лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Успешно завершил лечение и выписался из больниц 4471 (+39) человек, умерли 53 (+1) человека. Проходят лечение в стационарах республики 498 больных, из них 43 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 358 пациентов.Из 49 новых случаев COVID-19: 15 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 1694 человека, все обследованы.В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 6 тяжелых пациентов, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Пирогова 30а в отделении реанимации находятся 12 пациентов, на ИВЛ – 5 пациентов.Фото: pixabay.com