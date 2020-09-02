В Улан-Удэ на улице Трубачеева разобьют сквер

Там высадят деревья и сделают небольшую парковку





Деревья, кустарники, газон, ограждение и небольшая парковка появятся в Улан-Удэ на ул. Трубачеева, 12. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сквер возле эстакады будет зрительно открывать улицу Трубачеева, отремонтированную в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для полива зеленых насаждений здесь предусмотрен летний водопровод.

Сквер будет обустроен в рамках проекта «Народный бюджет». Благодаря федеральному финансированию до конца 2020 года в городе реализуют 30 мероприятий в каждом округе, за которые проголосовали горожане. Большая часть из них касается благоустройства дворов и скверов, устройства спортивных площадок и ливневых канализаций, освещения улиц, озеленения.Фото: мэрия Улан-Удэ