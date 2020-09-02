Школе в Улан-Удэ присвоили имя Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина

С такой инициативой выступил депутат Вадим Бредний





Распоряжением мэра Улан-Удэ средней школе №26 присвоено имя Героя Советского Союза Прокопия Федоровича Сенчихина. С этой инициативой выступил депутат горсовета Вадим Бредний при поддержке коллектива школы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Учебное заведение находится на ул. Революции 1905 г. рядом со сквером им. Сенчихина, где установлен бюст героя. По словам завуча по воспитательной работе Елены Баторовой, школа ведет сбор информации о Прокопии Сенчихине, ребята ухаживают за сквером, проводят мероприятия на патриотическую тему.Прокопий Федорович Сенчихин родился 25 мая 1923 года в селе Нижнекаменка Алтайского района Алтайского края в семье крестьянина. Детские и юношеские годы прошли в Бурятии. В 1940 году начал работать слесарем на автотракторном заводе («Электромашина»).С первых дней Великой Отечественной войны Прокопий Сенчихин упорно добивался отправки его на фронт, где уже сражались с фашистами его старшие братья Александр и Иван. В 1942 году Прокопий Сенчихин оканчивает Забайкальское военное пехотное училище, и с мая 1943-го он в действующей армии. В октябре 1943 года батарея под его командованием, обеспечивая переправу через Днепр у села Борки Киевской области, поддерживала огнем действия стрелкового полка за удержание плацдарма.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. младшему лейтенанту Сенчихину Прокопию Фёдоровичу за образцовое выполнение боевых заданий присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Высокую награду Герой получить не успел. 24 марта 1944 г. он принял свой последний бой.На школе №26 в честь героя установят памятную мемориальную доску.В Улан-Удэ имена героев присвоены пяти школам. Это школа №12 имени Героя Советского Союза Ж.Е. Тулаева, школа №31 имени героя Советского Союза П.Т. Харитонова, школа №65 имени Героя Советского Союза Г.С.Асеева, школа №57 имени Героя России А. Цыденжапова и школа № 26 имени Героя Советского Союза П.Ф. Сенчихина.Фото: мэрия Улан-Удэ