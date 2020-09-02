В Улан-Удэ изменится схема движения десяти маршрутов

Причина – ремонт дороги на улице Гагарина





В связи с проведением ремонта дороги по ул. Гагарина на участке от ул. Хоца Намсараева до ул. Добролюбова с 4 по 16 сентября будут изменены схемы движения автобусов маршрутов № 4, 23, 25, 56, 56С, 57, 95, 97, 97К и 100.

Автобусы маршрутов № 4, 23 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Гагарина через ул. Жуковского – ул. Добролюбова – далее по утвержденным схемам.Остановки «Сельскохозяйственная академия», «ТЦ «Юбилейный», «Приборостроительное объединение», «Педагогический колледж» на период работ исключаются из пути следования этих маршрутов.Автобусы маршрутов № 25, 56, 56С, 57, 95 и 100 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Гагарина через ул. Хоца Намсараева – ул. Жуковского – далее по утвержденным схемам.Остановки «Сельскохозяйственная академия», «ТЦ «Юбилейный» на период работ исключаются из их пути.Автобусы маршрутов № 97 и 97К в направлении центра города будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Гагарина через ул. Жуковского – ул. Хоца Намсараева – далее по утвержденной схеме, в обратном направлении по ул. Жуковского – далее по утвержденной схеме.Остановки «Сельскохозяйственная академия», «ТЦ «Юбилейный», «Аптека» на период работ исключаются из их пути, сообщили в мэрии Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ