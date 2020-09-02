Неизвестный меценат выделит 50 миллионов на строительство собора в Улан-Удэ

Первый перевод на сумму 10 млн рублей уже пришел





Сегодня, 2 сентября, бывший митрополит Улан-Удэнский и Бурятский владыка Савватий провёл прощальную пресс-конференцию. Владыка, в числе прочего, рассказал о том, как идет строительство Успенского кафедрального собора.

- Это уникальный объект с хорошей, современной инфраструктурой - с вентиляцией, системой кондиционирования, с большим цокольным этажом, будет конференц-зал, различные вспомогательные службы, - перечислил Савватий.Также бывший митрополит сообщил, что нашелся благотворитель, который обязался перечислить до конца года 50 млн рублей. Часть этой суммы, 10 млн. рублей, уже пришла. В следующем году ожидается поступление еще 50 миллионов.Напомним, первый камень в основание будущего храма, который был освящен во имя Успения Божией Матери, заложили в 2011 году. В 2013 году в парке прошла торжественная литургия и молебен в честь начала строительства нового храма, после которой был дан старт строительству.Сроки строительства кафедрального собора и благоустройства парковой территории затянулись. В январе 2020 года на строительство в парк выезжали глава Бурятии, мэр Улан-Удэ, члены правительства и застройщик - ООО СТК «Вирамайнер». На совещании отметили, что при самостоятельном привлечении спонсорских средств бурятской митрополией на возведение кафедрального собора потребуется около девяти лет, а это приводит к еще большему удорожанию строительства.- На завершение строительства необходимо 260 млн рублей и это без росписи храма и отделки. Для того, чтобы запустить первый этап и закрыть теплый контур, потребуется порядка 100 млн рублей. Будем рассматривать все варианты, чтобы найти возможность ускорить строительные работы, - пообещал тогда Алексей Цыденов.Сейчас в строительство вложено порядка 200 млн рублей, примерно столько же нужно для его окончания.Как отмечал владыка Савватий, Успенский кафедральный собор станет одним из значимых культурных объектов города, а парк - местом отдыха для горожан. В парке будет создана благоустроенная территория, зоны для детей и места для отдыха на природе для всей семьи.Фото: «Номер один»