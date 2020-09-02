«Хотьковский автомост» перечислит на строительство собора в Улан-Удэ 100 миллионов

Бизнесменов попросил «раскошелиться» лично глава Бурятии





Владыка Савватий, теперь уже бывший митрополит Улан-Удэнский и Бурятский, раскрыл имя мецената, который обещал перечислить на достройку кафедрального собора в Улан-Удэ 100 миллионов рублей. 10 миллионов из этой суммы уже поступили на счет митрополии.

«Алексей Самбуевич Цыденов приезжал на стоящийся кафедральный собор не напрасно. Теперь строительство собора пойдёт быстрее, потому что появился благотворитель. Первый транш в размере 5млн. пришел уже в июле. Позавчера пришел второй на ту же сумму и сегодня средства были переведены генподрядчику в полном объеме. Всего до конца года собор получит 50 млн. В следующем году ещё 50 млн. Дело пошло. Благодарю вас, уважаемый Алексей Самбуевич», написал владыка на своей странице в «Фейсбуке».В подтверждение перевода Савватий выложил копию платежки, из которой стало ясно имя благотворителя. Это ОАО «Хотьковский автомост», подрядчик строительства третьего моста через Уду в Улан-Удэ.Напомним, на строительство объекта планируется потратить около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. Госзаказчиком строительства выступает «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия». Подрядчику уже выплатили первый аванс в размере 700 млн рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии