Глава Следкома Бурятии подарил куклу девочке с отрубленными пальцами

Игрушки, сладости и предметы обихода для ребенка приобрели следователи
Сегодня и.о. руководителя Следственного комитета Бурятии Сергей Базаров навестил в Детской республиканской клинической больнице 5-летнюю девочку из Прибайкальского района, которой ее собственный дядя отрубил два пальца за испорченный телефон.
«Сотрудники следственного управления приобрели для ребенка игрушки, сладости и предметы обихода, которые мама девочки второпях не успела взять из дома. Сергей Базаров, переживая за состояние малышки, лично отправился в больницу, где передал девочке купленные вещи, расспросил о самочувствии и пожелал ребенку скорейшего выздоровления и исцеления. Также и.о. руководителя следственного управления пообщался с лечащим врачом девочки, уточнил прогнозы по восстановлению и тактике лечения», сообщили в пресс-службе следственного ведомства.
Поблагодарив врача за внимательное и чуткое отношение к маленькому пациенту, Сергей Базаров попрощался с девочкой и ее мамой, настояв на том, чтобы, в случае необходимости, они немедленно обращались к нему за помощью.
Напомним, жуткое преступление произошло 31 августа в Прибайкальском районе Бурятии. С утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от своей деревни. Однако днем пошел дождь, и взрослые косари, расположившись в соседнем лесу, стали употреблять спиртное. Дядя дал племяннице свой телефон, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила и повредила его.
Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, отрубив два пальца. После этого злоумышленник скрылся в лесу. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда ее госпитализировали в больницу. Врачам удалось пришить девочке один из отрубленных пальцев.
Ночью подозреваемый вернулся к месту происшествия, где был задержан участниками следственно-оперативной группы.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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