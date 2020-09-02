Глава Следкома Бурятии подарил куклу девочке с отрубленными пальцами

Игрушки, сладости и предметы обихода для ребенка приобрели следователи





Сегодня и.о. руководителя Следственного комитета Бурятии Сергей Базаров навестил в Детской республиканской клинической больнице 5-летнюю девочку из Прибайкальского района, которой ее собственный дядя отрубил два пальца за испорченный телефон.

«Сотрудники следственного управления приобрели для ребенка игрушки, сладости и предметы обихода, которые мама девочки второпях не успела взять из дома. Сергей Базаров, переживая за состояние малышки, лично отправился в больницу, где передал девочке купленные вещи, расспросил о самочувствии и пожелал ребенку скорейшего выздоровления и исцеления. Также и.о. руководителя следственного управления пообщался с лечащим врачом девочки, уточнил прогнозы по восстановлению и тактике лечения», сообщили в пресс-службе следственного ведомства.



