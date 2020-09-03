В Бурятии семье девочки с отрубленными пальцами окажут помощь

Уполномоченный по правам детей посетила дом пострадавшего ребенка





2 сентября уполномоченный по правам детей в Бурятии Наталья Ганькина посетила семью девочки из Прибайкальского района, которой родной дядя отрубил пальцы за сломанный телефон.