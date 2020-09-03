В Бурятии семье девочки с отрубленными пальцами окажут помощь

Уполномоченный по правам детей посетила дом пострадавшего ребенка
2 сентября уполномоченный по правам детей в Бурятии Наталья Ганькина посетила семью девочки из Прибайкальского района, которой родной дядя отрубил пальцы за сломанный телефон.
«Самой главной задачей для меня было посмотреть, в каких условиях находятся дети и какая помощь нужна семье. Дети сейчас живут у родной тети, они опрятно одеты, есть вещи первой необходимости, продукты питания, дети контактные, не испуганные», рассказала уполномоченный.
Также омбудсмен встретилась с родным отцом детей и провела совещание с представителями комиссии по делам несовершеннолетних, органов социальной защиты, районной администрации и районной больницы.
«Мы рассмотрели все возможные варианты оказания помощи семье. Принято решение поддержать семью школьными принадлежностями в рамках акции «Помоги собрать ребенка в школу», рассмотреть возможность восстановления выплаты субсидии за электроэнергию, заключения с семьей социального контракта», сообщила Наталья Ганькина.
По ее словам, необходимо сделать «детальный анализ причин и условий возникновения данной ситуации для выработки дальнейших системных мер». В это связи омбудсмен подготовила обращение к председателю Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Бурятии о рассмотрении этого происшествия на ближайшем заседании республиканской комиссии.
Напомним, жуткое преступление произошло 31 августа в Прибайкальском районе Бурятии. С утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от своей деревни. Однако днем пошел дождь, и взрослые косари, расположившись в соседнем лесу, стали употреблять спиртное. Дядя дал племяннице свой телефон, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила и повредила его.
Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, отрубив два пальца. После этого злоумышленник скрылся в лесу. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда ее госпитализировали в больницу. Врачам удалось пришить девочке один из отрубленных пальцев.
Ночью подозреваемый вернулся к месту происшествия, где был задержан участниками следственно-оперативной группы.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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