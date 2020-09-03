Жители села в Бурятии утонули в фекалиях

Местная администрация бездействовала





Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жителей села Старое Татаурово о несвоевременном вывозе жидких бытовых ходов и образовании сточных вод. Жителям многоквартирных жилых домов эту услугу перестали оказывать с 1 апреля.

«Проверка показала, что администрация Прибайкальского района не приняла мер к эффективному использованию муниципального имущества – канализационной сети – для оказания услуги населению по вывозу жидких бытовых ходов», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор обратился в суд с иском об устранении нарушений. Суд иск удовлетворил, обязав районную администрацию провести техническое обследование канализационной сети, установить исполнителя услуги по вывозу жидких бытовых отходов и незамедлительно принять меры по очистке территории села от скопившихся стоков.Фото: pixabay.com