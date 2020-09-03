Пенсионный фонд Бурятии отказался повышать пенсию крестьянину

Сельчанину пришлось идти в прокуратуру





В прокуратуру Бурятии обратился житель Закаменского района с заявлением о нарушении его пенсионных прав.

Пенсионный орган отказал мужчине в повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Отказ мотивировали неподтверждением им стажа работы в сельском хозяйстве.Между тем прокурорская проверка установила, что мужчина работал в крестьянском хозяйстве, где сведения о продолжительности трудового стажа надлежащим образом не фиксировались. Бывшие работники организации, а также архивные документы подтвердили факт работы заявителя.Прокурор обратился в суд с требованием включить период работы в крестьянском хозяйстве в общий страховой стаж мужчины, дающий право на повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Суд иск прокурора удовлетворил, сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»