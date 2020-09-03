В Бурятии еще 47 человек заразились коронавирусом

18 больных находятся в реанимации





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, на утро 3 сентября в республике зарегистрировано 5427 (+47) лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4517 (+46) человек, умерли 54 (+1) человека. Проходят лечение в стационарах республики 493 больных, из них 41 ребенок. На амбулаторном лечении находятся 363 пациента с легким течением заболевания.Из 47 новых случаев COVID-19 16 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заболевшими. Круг контактных лиц составляет 1694 человека, все обследованы.В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 6 тяжелых пациентов, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 пациентов, на ИВЛ – 5 пациентов.Фото: pixabay.com