03.09.2020
В Бурятии еще 47 человек заразились коронавирусом

В Бурятии еще 47 человек заразились коронавирусом

18 больных находятся в реанимации

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, на утро 3 сентября в республике зарегистрировано 5427 (+47) лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4517 (+46) человек, умерли 54 (+1) человека. Проходят лечение в стационарах республики 493 больных, из них 41 ребенок. На амбулаторном лечении находятся 363 пациента с легким течением заболевания.

Из 47 новых случаев COVID-19 16 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заболевшими. Круг контактных лиц составляет 1694 человека, все обследованы.

В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 6 тяжелых пациентов, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 пациентов, на ИВЛ – 5 пациентов.

Фото: pixabay.com
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