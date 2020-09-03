В Бурятии умер 82-летний мужчина с коронавирусом

Он страдал рядом тяжелых заболеваний





2 сентября в стационаре на ул. Пирогова в Улан-Удэ умер 82-летний мужчина, зараженный коронавирусной инфекцией, осложненной двухсторонней пневмонией тяжелой степени.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, заболевание протекало в тяжелой форме, мужчина пять дней находился на аппарате ИВЛ. Пенсионер страдал целым рядом заболеваний, в числе которых сахарный диабет с поздними осложнениями, мультифокальный атеросклероз и другие.Таким образом, всего с начала пандемии в Бурятии умерли 54 человека, зараженных коронавирусом.Фото: pixabay.com