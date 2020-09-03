Улан-удэнца не пустили в Турцию из-за долга перед Пенсионным фондом

Мужчина оплатил задолженность на месте, но на самолет все равно опоздал





33-летнего улан-удэнца не пустили на борт самолета, отправившегося в Анталию, из-за неуплаченного долга в пользу Пенсионного фонда.

Как сообщили в УФССП Бурятии, судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства по адресу проживания, но мужчина добровольно долг не погасил. О долге жителю Улан-Удэ напомнили во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Внуково. Сотрудники пограничной службы сообщили ему о невозможности прохождения пограничного контроля из-за наложенного запрета на выезд за границу.Мужчине на месте пришлось погасить долг в размере 22 тысяч рублей вместе с исполнительским сбором с помощью электронного сервиса и предоставить квитанцию об оплате задолженности приставу. Но, несмотря на оплату, выехать за границу он смог только лишь на следующий день.Как отметили в УФССП, оплата задолженности автоматически не снимает запрет на выезд за границу. Процедура снятия ограничения занимает определенный период времени, поэтому о погашении долгов необходимо позаботиться заблаговременно.На сегодняшний день в Бурятии ограничения на праве выезда за границу имеют свыше 4,5 тысяч жителей республики.Фото: pixabay.com