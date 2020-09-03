Чимит Бальжинимаев: «Мы должны помнить об этом»

В Улан-Удэ отметили 75-летие окончания Второй мировой войны





3 сентября 1945 года объединенные силы союзников поставили точку во Второй мировой войне. В честь великого исторического события в России прошла акция «Цветы Памяти».

«Вторая мировая – крупнейшая в истории человечества война. В нее было втянуто 61 государство, свыше 80 процентов населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 государств. Война стоила большой крови, неисчислимых народных страданий, огромных потерь для стран всего мира. Ключевую роль во Второй мировой войне сыграл Советский Союз», - напомнили ведущие митинга.





«Ровно 75 лет назад на Дальнем Востоке завершилась Вторая мировая война. Капитулировала милитаристская Япония. Мы все должны помнить, что начало этой самой страшной войны было в 1941 г., а завершение – в сентябре 1945 г. Сегодня мы, возлагая цветы, отдаем дань уважения тем, кто всеми силами, не жалея своих сил и жизни, приближал этот день», - сказал Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов.





Центральным место ее проведения в Республике Бурятия стал Мемориал Победы. К Вечному огню, который горит у подножия монумента с танком «Т-34» и плитами с именами выдающихся защитников Родины-выходцами из Бурятии, были возложены венки и цветы.Из динамиков звучали песни о войне, прошел митинг. Перед собравшимися выступили артисты в форме солдат Красной Армии. Собрались руководители республики, города Улан-Удэ, неравнодушная общественность. Международный статус придало присутствие Генерального консула Монголии.Завершающей битвой войны стала блестяще проведенная Маньчжурская операция. Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции 2 сентября.У Победы на Восточном фронте есть свои символы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. была учреждена медаль «За Победу над Японией». Ею были награждены около двух миллионов человек. На оборотной стороне награды выбита дата – 3 сентября 1945 г.В 2020 г. в России этот день объявили Днем воинской славы России.Колодка награды была выполнена в красно-бело-желтых цветах. Ленточки такой же расцветки были у всех, кто пришел 3 сентября 2020 г. возложить цветы к Мемориалу Победы.В ходе мероприятия он подчеркнул, что каждый должен хранить в своем сердце память о том времени и передавать ее следующим поколениям.«Надо воспитывать в молодежи любовь и уважение к ветеранам войны, труженикам тыла, «детям войны», которые ковали Победу. И в этот день хочется пожелать всем мирного неба над головой, крепкого здоровья и чтобы все наши планы воплотились», - сказал глава горсовета.Старшие родственники Чимита Бальжинимаева также принимали участие в сражениях на Восточном фронте.«Лично для меня это тоже большая памятная жата. Вообще, очень много наших земляков воевало на Восточном фронте. Многие из них после окончания боевых действий на Западном фронте, были переброшены на Восточный, где и завершили Вторую мировую», - отметил он.В знак благодарности и памяти прошла минута молчания. Реяли знамена. Военные дали залпы из автоматов. В Бурятии делают все, чтобы сохранить память о подвиге земляков – солдат и офицеров Второй мировой войны, всех, кто помог отстоять свободу и независимость родной страны на фронтах и в тылу.Никто не забыт. Ничто не забыто.Фото: «Номер один»