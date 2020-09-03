В Бурятии c 14 сентября возобновится работа учреждений дополнительного образования

Они будут обязаны соблюдать все «антиковидные» правила





Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение Минобразу совместно с Управлением Роспотребнадзора определить перечень учреждений дополнительного образования по видам деятельности, которые смогут возобновить работу в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее допускалась организация образовательного процесса с очным присутствием не более трех учащихся на занятии. Расширение групп будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от площади используемых помещений, вида занятий в части контактирования участников образовательного процесса и т.д.Совместно с Торгово-промышленной палатой и Управлением Роспотребнадзора министерство проведет совещание в он-лайн режиме с руководителями учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, организации, реализующие программы дополнительного образования, будут работать при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций санитарных врачей по обеспечению эпидемиологической безопасности. Данный документ будет размещен на портале «Работающая Бурятия, и его положения обязательны к исполнению.Фото: пресс-служба правительства Бурятии