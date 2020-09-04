В Бурятии умерли две женщины с коронавирусом

Общее число смертей в республике достигло 56





В Бурятии за сутки скончались две пожилые женщины, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, обе пациентки лежали в стационаре на ул. Пирогова в Улан-Удэ.Одной из женщин было 82 года. Коронавирусная инфекция у нее осложнялась двухсторонней пневмонией тяжелой степени. Также пациентка имела ряд сопутствующих заболеваний, таких как атеросклероз, окклюзия сосудов нижних конечностей, ревматическая болезнь сердца с сочетанным пороком клапанов. Женщина находилась на лечении 19 дней.Второй скончавшейся больной был 91 год. Помимо коронавируса у нее также диагностировали двухстороннюю пневмонию тяжелой степени с развитием респираторного дистресс-синдрома с дыхательной недостаточностью и инфарктом миокарда. Женщина находилась на лечении двое суток. Официальная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность.Фото: «Номер один»