54 новых заражений коронавирусом выявлено за сутки в Бурятии

Это намного больше, чем число выздоровевших пациентов





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, на утро 4 сентября в республике зарегистрирован 5481 (+54) лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4549 (+32) человек, умерло 56 (+2) человек. Проходит лечение в стационарах республики 491 больной из них 36 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 385 пациентов с легким течением заболевания.Из 54 новых случаев COVID-19: 16 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заболевшими. Круг контактных лиц составляет 1714 человека, все обследованы.В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 6 тяжелых пациентов, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 9 пациентов, на ИВЛ – 4 пациента.Фото: pixabay.com