Главе Бурятии подарили зуб шерстистого носорога

Редкая находка была сделана в Тарбагатайском районе





3 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов наградил победителей республиканского конкурса «Мой район - Гордость Бурятии». Данный проект организован создателями портала «Гордость Бурятии», посвященного достижениям и успехам жителей республики, природным, культурным, историческим достопримечательностям региона.

К участию были приглашены все жители Бурятии. На суд читателей поступили статьи о лучших земляках, которыми гордится район, культурных ценностях, легендах, народном творчестве, гастрономии, товарах местного производства.- Конкурс собрал самых неравнодушных к своему родному краю людей, тех, кто представляет достижения своего города, своего района. Я хочу поблагодарить вас за ваше отношение к жизни, за ваше отношение к своей земле. Через вас сотни тысяч людей видят красоту нашей республики, узнают о наших удивительных, интересных и ярких людях. За период конкурса 99 тысяч посещений было на сайте «Гордость Бурятия». Вся Россия будет знать нашу Бурятию такой, какой видим ее мы, как мы рассказываем о ней и показываем ее, - обратился к конкурсантам Алексей Цыденов.Победителей определяли сами жители республики. Народное голосование определило лидеров:I место присуждено автору проекта «Гордость Бурятии» Юлии Сафоновой, которая представляла Бичурский район.II место занял проект Владимира Черных «Тарбагатайский район: место, где оживают мамонты».III место читатели отдали автору стихотворения про Исая Калашникова Владимиру Рычкову. Он представлял Мухоршибирский район.На церемонии награждения победитель конкурса Владимир Черных, который много лет посвятил археологическим исследованиям, подарил главе Бурятии зуб шерстистого носорога. Это одна из самых ценных его находок, обнаруженных на раскопках в Тарбагатайском районе.- На территории нашей республики в древние времена обитали мамонты, шерстистые носороги. И Тарбагатайский район – это место, где часто находят очень ценные для истории останки этих животных. Наш район сегодня знаменит во всем мире благодаря уникальной культуре старообрядцев. Я хочу, чтобы мой район узнали и как хранителя удивительной истории, это место, где оживают мамонты, - рассказал Владимир Черных.Фото: пресс-служба правительства Бурятии