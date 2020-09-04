В Бурятию вернулись первые после открытия границы туристы





Первые 200 жителей Бурятии вернулись в республику после открытия в августе российской границы с Турцией. Туристы, побывавшие на курортах Антальи, рассказали, что принимающая сторона «просто носила их на руках», а в связи с падением турецкой лиры отдых стал дешевле, чем в Сочи.

По словам улан-удэнки Оксаны, они приехали с семьей в Турцию на отдых одни из первых, так как мечтали «вырваться из страны, напоминавшей тюрьму».Единственное, в Анталье не было подхода к шведскому столу.- Говоришь официантам, что хочется, и тебе накладывают сами. Правда, объяснить не всегда получается, по-русски говорят не все, - сетует туристка.Маски носить было тоже не обязательно. Отношение к отдыхающим кардинально поменялось, после того как многие отели обанкротились из-за карантина.- Турки чуть ли не на руках нас носили, все говорили, что без туристов у них там все рухнет и одна надежда на россиян и европейцев, когда они снова поедут отдыхать к ним, - говорит она.- Ведь их лира сильно упала, и теперь та же еда в Турции стала в два-три раза дешевле, чем в Сочи.Как сообщают в республиканском Роспотребнадзоре, никто из отдохнувших за границей не привез заразу домой.- За первые три недели августа в Бурятию возвратилось из зарубежных стран 218 граждан, из которых обследовались на коронавирусную инфекцию 160 человек, у всех отрицательные результаты, - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Бурятии Анастасия Ковалева. - В основном это пассажиры, прибывшие из Турции, Великобритании, Южной Кореи, Японии и других стран.В ведомстве напомнили, что туристы в течение трех календарных дней со дня прибытия в РФ должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале Государственных услуг. В случае нарушения туристам грозят крупные штрафы.Между тем туристический поток из Бурятии в Турцию продлится максимум до середины ноября, когда море похолодает.- Мы ждем открытия с 1 октября тайских курортов Пхукет и Самуи. Надеемся, что «антиковидные» требования будут смягчены, - говорит менеджер по туризму Мария Головинская.Пока же Тайланд собирается пустить российских туристов к себе лишь при заезде минимум на 30 дней, из которых турист 14 дней должен просидеть в отеле в рамках «самоизоляции». Естественно, что за каждый день пребывания надо заплатить. Выходить из здания разрешается только на пляж, причем не более одного километра от отеля.Судя по опросам на туристических форумах, желающих на подобный «отдых», напоминающий больше заключение, пока не наблюдается.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com