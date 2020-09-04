Улан-удэнцы неактивно голосуют за выбор места для памятника Эржене Будаевой

Сроки голосования продлили до 11 сентября
Власти Улан-Удэ продлили сроки голосования по выбору места установки памятника Эржене Будаевой до 11 сентября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с тем, что «жители города пока голосуют не очень активно».
Напомним, общественность Бурятии выступила с инициативой установки в столице республики памятника знаменитой общественнице, основательнице фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», почетному гражданину Улан- Удэ Эржене Будаевой. Создана рабочая группа по решению вопросов по изготовлению и установке памятника. В состав рабочей группы вошли представители семьи общественницы, Общественной палаты Бурятии, администрации Улан-Удэ, министерства культуры и министерства социальной защиты.
Рабочей группой принято решение о проведении открытого профессионального конкурса по выбору лучшего варианта эскизного решения проекта памятника Эржене Будаевой. Также рассмотрены варианты мест размещения памятника в Улан-Удэ.
Вариант №1 - у здания Бурятского Государственного университета, ул. Ранжурова
Вариант №2 - у здания Ростелеком, ул. Ранжурова
Вариант №3 - у здания Национальной библиотеки Республики Бурятия, ул. Ербанова
Вариант №4 - на пешеходной улице Арбат напротив дома Ленина 29
Вариант №5 - «Аллея им. Эржены Будаевой» по ул. Жердева
Вариант №6 - «Аллея отцов» вблизи домов Ранжурова 10, 12
Вариант №7 - у главного входа в здание Бурятского Государственного университета им. Доржи Банзарова, ул. Смолина
Для выбора места размещения памятника мэрия просим улан-удэнцев проголосовать на сайте «Активный горожанин» или по этой ссылке.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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