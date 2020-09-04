Улан-удэнцы неактивно голосуют за выбор места для памятника Эржене Будаевой

Сроки голосования продлили до 11 сентября





Власти Улан-Удэ продлили сроки голосования по выбору места установки памятника Эржене Будаевой до 11 сентября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с тем, что «жители города пока голосуют не очень активно».