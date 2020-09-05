В Бурятии бизнесмены не хотят оплачивать роскошную жизнь мусорщиков

Они массово отказываются платить по новым тарифам за вывоз мусора



Бизнесмены Бурятии массово отказываются платить по новым тарифам за вывоз мусора, вступившие в силу, согласно правительственному постановлению, с 1 июля, одновременно с тарифами на электроэнергию и другие услуги ЖКХ.



Предприниматели возмущены - если стоимость света и тепла в Бурятии выросла в пределах официальной инфляции на 4%, то по мусору рост услуги (также регулируемой властями) произошел более чем тридцатикратно. В связи с этим новые траты бизнесу необходимо заложить в стоимость товаров и услуг населению.



Переработка доходов



На прошлой неделе прокуратура республики начала проверку по обращению предпринимателей и бизнес-омбудсмена Чингиса Матхеева в связи с необоснованным удорожанием вывоза мусора согласно 285-му постановлению правительства РБ. И уже сегодня в редакции «Номер один» появились эксклюзивные данные, проливающие свет на то, как искажались исходные документы с целью обоснования столь колоссального удорожания услуги ЖКХ.



Судя по утвержденным расчетам по объемам вывоза, исходя из новых нормативов, с 1 июля они выросли в разы. В качестве примера можно привести ООО «Разнобыт» - небольшой магазин в Улан-Удэ по продаже похоронных принадлежностей. Несмотря на то, что покупатели, забирая ритуальный товар в магазине, мусор в нем не оставляют (за исключением окурков и кассовых чеков), ему определен норматив в 3,5 тонны в неделю. То, что такого объема там нет, мусорщиков не волнует – платите.



К тому же при анализе документов выяснилось, что к площади магазина «случайно» прибавилась единица и вместо площади 400 «квадратов» владельцам посчитали 1400. Подобных ошибок в расчетах, когда, например, в замерах по реальному вывозу мусора в Иволгинском и Кяхтинском районах включали объекты в Улан-Удэ, что видно в исходных документах, исследованных омбудсменом, не одна и не две.



К примеру, есть еще небольшой магазин детских игрушек в Улан-Удэ площадью в 130 квадратных метров. За отопление, воду, электроэнергию и все другие услуги ЖКХ сегодня он платит 6,5 тыс. рублей в месяц. А так, только за один вывоз мусора будет вынужден платить 8,5 тысячи.



При этом в Иркутске у магазина аналогичной площади оплата составляет 2,1 тыс. рублей. Почему же в Бурятии мусор вдруг стал такой бриллиантовый? Ведь, честно говоря, ничего в республике не поменялось - как возили мусор на машинах на полигон в Вахмистрово, где закапывают его в землю, так и возят.



Виновата «мусорная» реформа?



Между тем в корне сегодняшних проблем предприятий Бурятии (а пострадали от новой тарифной политики все организации) лежит «мусорная» реформа. Ведь до прихода «ЭкоАльянса» в наш регион вывозом мусора занимались сотни конкурирующих организаций. Однако с приходом регионального оператора вопрос монополизировался с одновременным ухудшением качества управления. Если небольшие коммунальные организации работали более-менее успешно при старых, очень низких тарифах на вывоз мусора, то для огромного регионального «ЭкоАльянса» «смешных» «мусорных» денег стало не хватать. «ЭкоАльянс», придя к нам из Иркутска и не зная толком регион, быстро оказался в тяжелой экономической ситуации. В связи с чем его пришлось спасать даже правительству Бурятии, хотя логичнее было бы дать ему спокойно умереть. И вернуть статус кво в виде конкуренции и равного доступа частного бизнеса к вывозу мусора.



Однако, видимо, с целью создания благоприятной жизни для регоператора в Бурятии решили в разы увеличить ему финансовые потоки. Понятно, что легче всего было повысить нормативы для населения, но побоялись. Поэтому граждан не тронули, но многократно подняли стоимость для бизнеса.

Хотя потом бизнес включит новые расходы в стоимость товаров и услуг для того же населения. Но кто смотрит у нас на перспективу? И нормы вывоза, составляющие основу стоимости мусора, решено повысить не на 4%, не на 40%, а в разы, с запасом. Чтобы обеспечить безбедную жизнь «ЭкоАльянса», «осваивая» многократно возросшие финансовые потоки. А «обоснование» - это уже технический вопрос.



В Министерстве природных ресурсов Бурятии сообщили, что ничего катастрофического не происходит, поскольку «в республике тариф на вывоз мусора средний по России».



Хотя, как мы уже отмечали, тариф это не главное, поскольку, когда завышаются нормы вывоза мусора, стоимость тарифа теряет свое значение - ведь цена услуги вырастает многократно.



Ценовой беспредел



- Люди жалуются, что отопление в Улан-Удэ дорогое, но тут понять еще можно - ведь тепло нужно произвести и поставить в квартиру потребителю, - говорит бизнесмен Баир Будаев. - А с мусором особого ума не надо, закинул его в мусоровоз, отвез за город и вывалил на землю. Поэтому при низких издержках «мусорного» бизнеса многократное повышение цен будет означать, что на наши деньги мы будем финансировать чью-то роскошную жизнь и покупку элитной недвижимости.



А то, как энергетики и коммунальщики могут выводить деньги из регулируемого бизнеса, мы знаем на примере «Бурятэнергосбыта», когда сотни миллионов рублей потребителей выводились в офшоры на покупку яхт и вилл в Европе. Но в случае с мусором виллы могут быть другого характера.



По словам предпринимателя, несмотря на то, что с 1 июля выведены новые тарифы, «никто по ним не платит, оплачивают по старым расценкам». Это сегодня наиболее здравый подход. Ведь подобного ценового беспредела малый бизнес, который и так загнали в угол в связи с блокировками, явно не выдержит. А сама тема тарифов и мусора, как показывает опыт, является взрывоопасной в связи с резким обострением протестных настроений граждан. И никто не знает, что может стать пусковым механизмом для выступлений наиболее активных и пострадавших. К коим сегодня относятся массово разоряемые после карантина представители малого бизнеса. Время для введения многократно завышенных цен на вывоз мусора выбрано крайне неудачное.



Именно поэтому, как стало известно «Номер один», введение новых тарифов по мусору и не форсируется в республике. Поскольку региональные власти при поддержке прокуратуры и общественности, скорее всего, скорректируют стоимость «мусорной» услуги в сторону понижения. Добавим, что в некоторых регионах также ошиблись с расчетом нормативов, в результате чего стоимость услуги подорожала в сотни раз выше официальной инфляции. Так, по сведениям «Номер один», в Забайкальском крае нормативы вывоза подняли еще выше. Однако затем после возмущения бизнеса постановление местного правительства в Забайкальском крае отменено.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"

