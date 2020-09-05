В Бурятии запретили вход священнослужителям в больницы

О приходе батюшки или ламы к тяжелобольному или умирающему пациенту придется забыть



В медучреждениях Бурятии от коронавируса и других заболеваний умирает много больных, в том числе верующих. Но если раньше с руководством больниц еще можно было как-то договориться о приходе батюшки или ламы к тяжелобольному или умирающему пациенту, то сегодня из-за карантина у лечебных учреждений строгий запрет на любые посещения.



Не пройти обряд исповеди и причастия перед смертью для многих православных христиан ситуация страшная. Как для самих больных, так и для их родственников. То же самое касается и обряда соборования, на который многие православные христиане уповают как на последнюю надежду. Не меньше обеспокоены новыми правилами и представители других религиозных течений.



Попрощаться не дали



Ольга Савенкова и представить себе не могла, что такое может произойти в их семье.



Несчастье случилось с ее мамой четыре года назад - у 68-летней Елизаветы Савенковой случился инсульт. Врачи пытались помочь пациентке, но пожилая женщина впала в кому и стала зависеть от аппарата жизнеобеспечения. Четыре долгих года ее дочери всеми силами пытались вернуть мать к жизни. Сначала она лежала в одной из лучших платных клиник города, потом маму забрали домой в надежде, что дома, в родных стенах, ей станет лучше. Можно долго описывать, с какими сложностями и ужасами столкнулись дочери больной и насколько тяжело в домашних условиях ухаживать за лежачим человеком, которого нужно, к примеру, кормить через трубочку, вовремя давать все необходимые лекарства и быстро реагировать на нештатные ситуации. Конечно, для людей без медицинского образования и нужных навыков все это было очень тяжело и волнительно.



Через несколько лет такой жизни матери дочери осознали, что надежда, что она когда-либо очнется и снова их обнимет, становится все более призрачной. А врачи уже откровенно говорили о том, что мозг женщины вряд ли восстановится. Год назад дочери стали говорить о соборовании – православном обряде, к которому прибегают в самых патовых случаях. К слову, среди православных бытует мнение о том, что такой обряд может стать и настоящим чудом. После его проведения тяжелобольной либо начнет чудесным образом выздоравливать, либо скоропостижно почиет в иной мир. Именно последнего и боялась старшая сестра Ольга, всякий раз откладывая звонок батюшке. Но жизнь внесла свои коррективы. Однажды у больной резко наступило ухудшение, ее увезли на скорой, положили в реанимацию одной из больниц Улан-Удэ. Медики заявили родственникам, что состояние крайне тяжелое.



Кто-то из врачей посоветовал Ольге перед посещением в больнице пройти тест на коронавирус, иначе, мол, вряд ли допустят к пациентке - карантин. Одна мысль, что она не успеет попрощаться с мамой, внушала дочери ужас.



Чувство вины



- Я начала звонить, узнавать, где можно срочно сдать платный тест на коронавирус. Мне объяснили, что это можно сделать в республиканской больнице, где процедура стоит около 1000 рублей, но там большая очередь. В одном из частных медцентров обещали сделать быстрее, но уже за 1800. Бесплатно такие тесты делают, как поняла, только если тебе нужно на госпитализацию или в санаторий. Я поехала в частный центр и поразилась, сколько там таких же, как я, желающих. Пришлось просидеть в очереди очень долго, - вспоминает Ольга.



Однако заветная справка о том, что коронавируса у нее нет, Ольге никак не помогла. Перед въездом больницу, где лежала, возможно, последние дни ее мать, стоял шлагбаум, сторож никого не пускал. Переговоры с заведующим отделением ни к чему не привели. Мужчина стоял на своем: «карантин, все посещения строго запрещены, исключений нет». Связаться с главврачом не удалось – он не брал трубку.



Тогда Ольга решила, что надо попробовать отправить к умирающей матери священника. Ее мать была верующей женщиной, как и вся их семья. Батюшку, согласившегося помочь, найти не составило труда. Но и священнослужителя пропустить к пациентке в больнице наотрез отказались. Через несколько дней Елизаветы Савенковой не стало…



- Я до сих пор себя виню в том, что мы не успели сделать все, как надо. Постоянно оттягивала этот момент, боялась, что мама тогда уйдет сразу. А выходит, что опоздала. Больно и потому, что мама ушла не из дома, хотя последний год жила с нами. Конечно, мы сделали отпевание, похоронили по всем правилам, но не могу простить себе, что перед смертью не смогла с ней лично попрощаться, как и не сумела отправить к ней священника. Я только надеюсь, что она всех нас очень любила и, наверное, поймет и простит нас, - плачет Ольга.



Таковы инструкции



В Минздраве Бурятии разводят руками – таковы инструкции, как федеральные, так и республиканского уровня. Медики действуют согласно указу президента РФ, а также указу главы республики Алексея Цыденова, на основании которых ограничительные мероприятия введены в нашей республике. В этой связи врачи сразу приводят пример того, как лама в Кижингинском районе волею случая стал виновником заражения сотен людей, участвовавших в обряде. Тем не менее, как заверили нас в Минздраве, медики всеми силами пытаются помочь пациентам в получении помощи от священнослужителей «дистанционными способами».



Но объяснить тяжелобольным или их родственникам, что происходящее сегодня это всего лишь жестокое веяние современных реалий, очень сложно.



- В больницах люди умирают каждый день. Не только от коронавируса, но и от других болезней. И верующему человеку умереть без отпущения грехов страшно. Для любого человека один из самых важных моментов жизни – перед смертью. Каждый верующий человек хочет исповедовать свои грехи и приступить к таинству причастия. Это его базовое право. И совершить эти таинства может только священник, - говорят верующие. – Да и какую заразу могут перенести священники? Ведь те же уборщицы, вахтеры, медсестры и врачи каждый день заходят в отделение, не зная наверняка, заражены они или нет. Мне кажется, священник – тот же врач, только он лечит души, а поэтому запрет на вход в больницы для таких людей это странно.



Иерей Алексий Шевцов также столкнулся с тем, что сегодня взаимодействовать с прихожанами приходится не так, как обычно. Родственники договариваются с ним о крестинах детей в реанимации, соборовании или исповеди и причастии пациентов, но потом оказывается, что пройти в больницы нельзя. Для верующих это особенно болезненно в связи с тем, что многие уповают на соборование как на последнюю надежду.



- Больные верующие уповают на соборования. Конечно, это очень болезненные запреты для людей. Дистанционно ни соборование, ни причастие провести невозможно. Что касается исповеди, то сегодня люди вынуждены делать это по телефону, что каноничная, в принципе, практика. Хотя раньше так исповедовались только те мои прихожане, кто переехал в страны, где нет православных храмов, - говорит Алексий Шевцов.



В православной церкви не принято относиться к священным таинствам как к магии или чудесам. Но все-таки чудеса для любого священника – это обычное явление.



- Соборование чаще всего хотят провести, когда заходит разговор о том, что надо человека отключить от аппарата жизнеобеспечения. И родственники как к последнему средству для очистки совести прибегают к этому обряду. Приглашают священника пособоровать больного и потом, видимо, дают согласие на отключение. Недавно был такой случай - повезли к пожилой женщине, у нее уже давно, по словам медиков, мозговые функции утрачены. Я в реанимации пособоровал. А на утро звонят и говорят: «Спасибо, батюшка». Оказалось, женщина пришла в себя и даже сразу заговорила, - вспоминает реальный случай из жизни священник.



Отец Алексий не берется комментировать как-либо запрет на вход в больницы священников. Он только лишь советует всем верующим не затягивать свое общение с церковью, не откладывать все на последний момент. Его может уже и не быть.



- Даже если вы столкнулись с тем, что ваш близкий ушел в мир иной без исповеди и причастия, не надо сокрушаться и терзаться, гораздо важнее - это светлая и чистая память о человеке. Чем светлее мы думаем о нем, тем легче ему там, - советует батюшка.



Тем временем Ольга Савенкова по-прежнему считает, что организовать посещение священниками тяжелобольных можно и нужно.



- Я с глубоким уважением отношусь к врачам. Они борются за жизнь и здоровье людей, и в условиях ковида им приходится особенно нелегко. Но мне кажется, важно не забывать и о душевном здоровье людей. Особенно, когда человек тяжело болен, важно дать возможность ему и его родственникам провести необходимые процедуры таинства. Пусть это была бы отдельная комната, зал, где родственники сами платили за все необходимые меры профилактики: костюмы, маски, дезинфекцию. Мне кажется, при желании можно что-то придумать, - уверена улан-удэнка.



Василиса Шишкина, «Номер один».

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