Бурятию может захватить борщевик

Ядовитое растение-агрессор уже обнаружили в Иркутской области



В начале августа под Иркутском ученые обнаружили один из самых ядовитых сорняков — борщевик Сосновского. Это растение опасно как для людей, так и для животных. Оно настолько ядовито, что даже простое прикосновение к нему вызывает сильнейшие ожоги. Ученые-биологи опасаются, что борщевик может проникнуть и в Бурятию. Об опасном растении «Номер один» рассказала заведующая кафедрой ботаники Бурятского государственного университета, кандидат биологических наук, доцент Татьяна Басхаева.



Сорняк из Черной книги



Одно лишь упоминание борщевика Сосновского заставляет вздрагивать дачников западных регионов России. И не только европейской части - садоводы Красноярского края не понаслышке знают его и уже несколько последних лет борются с этим ужасным сорняком, а врачи лечат болезненные ожоги. Кто лишь раз столкнулся с этим ядовитым растением, держится от него подальше.



- Татьяна Георгиевна, расскажите, какие в Сибири есть агрессивные растения, помимо борщевика?



- Их достаточно много. Это элодея канадская, борщевик Сосновского, амброзия полыннолистная, ячмень гривастый, клен ясенелистный, золотарник канадский – вот неполный перечень инвазивных (чужеродных, нежелательных) видов флоры Сибири.



Если редкие и исчезающие виды растений вносят в Красные книги разных уровней, то чужеродные, заносные виды, замещающие аборигенные виды и агрессивно захватывающие территории, заносят в Черные книги. Например, «Черная книга флоры Сибири», изданная в 2016 году, включает 58 видов, представляющих экологическую и экономическую опасность для Сибири. Входит туда и борщевик Сосновского.



- Откуда «родом» борщевик Сосновского?



- Естественные места его произрастания— Центральный и Восточный Кавказ, Закавказье и Ближний Восток, где он растет в горных лесах и на субальпийских лугах. Однако сейчас ареал вида включает европейскую часть России, Прибалтику, Германию. Сейчас он активно продвигается на восток России. Официально зарегистрированы популяции в Красноярске, Иркутске. Причем в Иркутске, в микрорайоне Молодежный, его обнаружили совсем недавно - 3 августа 2020 года.



- Как он распространяется в природе? Каким образом растению удается так быстро захватывать новые территории?



- Быстрому распространению сорняка способствуют планетарное потепление климата, мягкие зимы, процессы глобализации, развитие массового туризма, главным образом автомобильного. Элодея канадская, к примеру, способна размножаться вегетативным и семенным путем, огромное количество мелких семян прилипает к днищам лодок, лопастям винтов катеров, кораблей. Так, она захватила многие пресные водоемы и не собирается останавливаться.



История с распространением ячменя гривастого началась с того, что пушистые густые соцветия приглянулись дачникам. Его стали использовать в ландшафтном дизайне на приусадебных участках. Со временем растения акклиматизируются и семена свободно распространяются по близлежащим территориям, проникают в природные экосистемы. За примером далеко ходить не надо – поселок Усть-Баргузин вот уже лет 20 является классическим местом обитания этого вида. Он занял экологические ниши дикорастущих злаков, за счет скорости роста и обильного плодоношения вытеснил другие виды и изменил, таким образом, структуру травянистых сообществ.



Также интересный вид в качестве объекта для изучения – портулак огородный. Незаметно он стал компонентом газонов города и каждый год захватывает новые территории. Портулак на территории России произрастает в европейской части страны, на Кавказе и Дальнем Востоке. У нас его начали сеять как огородную культуру, сейчас он распространился за пределы огородов.



«Ботаническая безопасность»



- Татьяна Георгиевна, чем опасно распространение борщевика?



- Для природы любого региона необходимо сохранение биологического разнообразия наземных и водных экосистем. Если особо охраняемые природные территории позволяют сохранить животный и растительный мир Байкальского региона, то для городских, сельских населенных пунктов важным остается вопрос безопасности с точки зрения недопущения ядовитых чужеродных видов, ведь местные животные их не едят, естественных врагов у них нет, бороться с ними очень сложно. Я бы назвала это «ботанической безопасностью».



- Где может «поселиться» борщевик?



- Он может вырастать высотой один-два, иногда до четырех метров. Традиционно произрастает на лугах, лесных полянах, вблизи населенных пунктов, у дорог, на окраинах полей, в парках. Также может расти вдоль русел рек, по берегам водоемов. С точки зрения потенциальных экологических ниш, где может заселиться этот негативный вид, это пригород с расположенными там многочисленными ДНТ, неухоженные заброшенные пустыри, мусорные места, свалки.



Не следует путать опасный вид с безвредным борщевиком рассеченным – обычным видом из этого же рода, произрастающим на лесных полянах. Вдоль железнодорожных путей ВСЖД часто встречается борщевик сибирский – заносный вид, сок которого может вызывать ожоги на коже.



- Для человека и домашних животных он представляет опасность?



- Сок борщевика Сосновского связывается с ДНК кожи и вызывает фитодерматит, оставляя болезненные, долго заживающие ожоги 1-2 степени. При попадании в глаза сок борщевика способен привести к слепоте, вдыхание его паров при уничтожении надземной фитомассы, особенно во время цветения, может вызвать поражение легких. Если он попадет в корм для скота, животное гибнет, а молоко становится ядовитым.



- Что делать при встрече с этим растением? Куда можно сообщить о месте его произрастания?



- Хочется обратиться к жителям, чтобы они внимательно наблюдали за растениями, что растут вокруг населенных пунктов, на заброшенных полях, вблизи водоемов. Если вы нашли необычные незнакомые растения, следует сообщить в созданный научно-технический совет по озеленению при комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, обратиться к специалистам-биологам в БГУ, БГСХА, Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН.



«К экономическим угрозам, связанным с расселением инвазионных видов, следует отнести снижение продуктивности экосистем, что является прямым ущербом предприятиям сельского и лесного хозяйства. Некоторые виды ответственны за перенос паразитарных и инфекционных заболеваний растений, например, некоторых видов грибов, вызывающих ржавчину пшеницы (Виноградова и др., 2010). Ветроопыляемые растения – Ambrosia artemisiifolia, Cyclachaena xanthiifolia, Atriplex sagittata, Ulmus pumila – являются причиной возникновения аллергенных заболеваний (Беклемишев и др., 1985; Ермекова, Байтенов, 1988). Так, Heracleum sosnowskyi вызывает фитодерматит на коже после соприкосновения с ним. К экологическим угрозам следует отнести снижение биоразнообразия экосистем» («Черная книга флоры Сибири», 2016).



Беседовала Лариса Ситник, «Номер один».

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