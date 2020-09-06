Что делать, когда ребенок уходит во взрослую жизнь, а вы не знаете, как это жить для себя



«Синдром опустевшего гнезда» — поэтичное название одного из самых сложных периодов семейной жизни: выросшие дети начинают жить самостоятельно, а родители вынуждены строить свою жизнь в новых условиях. Когда дети вырастают и уходят из дома, родители, а особенно мамы, уже и не помнят, как это жить для себя. Психолог Алена Хамаганова объясняет, почему важно вовремя отпустить от себя ребенка и дать ему немного свободы.



Этапы становления



- Елена Николаевна, почему многим родителям очень тяжело дается расставание с детьми?



- В жизни любой семьи наступает время, когда дети становятся взрослыми и начинают жить самостоятельно. Этот период сопровождается обычно сильными эмоциональными переживаниями у родителей. Это особое состояние получило в психологии название «синдром опустевшего гнезда». Родительский дом не зря называют семейным гнездом - люди живут в семье, как в гнезде, все вместе. И когда ребенок уезжает, то не только дом, но и вся жизнь кажется опустевшей.



Ко мне обращалась женщина, столкнувшаяся со скорым отъездом дочери. Вот что мне рассказала Ирина. «Дочери исполнилось 16 лет. После 9 класса, как и у многих, у нас встал выбор: продолжить учебу в школе или поступать в колледж, начиная уже более взрослую жизнь. Я советовала дочери окончить 11 классов, а наш папа настаивал на колледже. Одна лишь мысль о том, что дочь может начать жить самостоятельно, поселившись в общежитии, вызывала во мне сильнейшую тревогу, которую я сдерживала и старалась никому не показывать, кроме мужа. Но муж на все мои переживания твердил только одно - зачем ей два года терять в школе? Пусть начнет уже получать какую-то специальность. Но не в выборе профессии на самом деле было дело. Мысль, что дочь уедет из дома и, возможно, больше никогда не будет жить со мной, огорчала меня. Мы с мужем останемся вдвоем. От этого становится очень тоскливо».



Как видно из истории Ирины, для современной российской семьи все чаще именно ребенок становится цементирующим элементом, основой семьи. Поглощенность родительскими обязанностями порой заполняет все свободное время и пространство у многих родителей. Роль родителя становится настолько неотъемлемой частью, что человек перестает отделять ее от собственного «я».



Почему появляется сопротивление родителя обретению ребенком самостоятельности? Чтобы ответить на этот вопрос, на мой взгляд, важно понимать причины его появления. Так, например, известный семейный психолог А.Я. Варга выделяет следующие причины: потребность в сохранении установившегося порядка собственной жизни; стремление сохранить свою власть; чувствовать молодость и активность; желание и дальше осуществлять свои амбиции и несбывшиеся мечты через ребенка; потребность в удержании ребенка как единственного смысла существования семьи; ощущение страха одиночества и смерти.



- Детям, наверное, тоже непросто покидать родителей? Что испытывают молодые юноши и девушки?



- У них происходит решительный этап в процессе отделения от вас. С самого рождения у детства только одно направление развития: из идеально комфортного, уютного, принимающего пространства - к внешнему миру, неприятному и жесткому. Но это движение от зависимости к самостоятельности. И оно проходит три этапа.



Первый этап – рождение. Далее - кризис двух лет. Малыш рвется доказывать свою волю, скандалит и требует, чтобы с ним считались. Это тоже сепарация, через слезы ребенок понимает, что он не всемогущий. И родительские запреты сильнее его желаний. Но при удачном прохождении этого этапа ребенок учится утверждать себя, творить, взаимодействовать с другими людьми. Подростковый возраст. Самый бурный, продолжительный и сложный этап. Через протест, вызов, конфликт и обесценивание всех (в первую очередь родителей) парень или девушка должны покинуть родной дом и отправиться в опасное путешествие в одиночку. Отпустить надежные руки, которые иногда поддерживают, а иногда удерживают от необдуманных поступков. «Я сам!» — главное послание человека, который переживает кризис сепарации. Если в этот момент позволить родительской тревоге взять верх, подросток может так и не встать на крыло.



Коллекция страхов



- Что же происходит с родителями подростков? Какие новые подводные камни ждут семью?



- Происходит резкая перестройка всей семейной системы. Возникает необходимость переоценки своих жизненных целей, задач, уклада. Жизнь, много лет подчиненная заботам по взращиванию и воспитанию детей, вдруг резко меняется. Это всегда происходит «вдруг», поскольку наша психика инертна и меняется, перестраивается гораздо медленнее жизни. Тому, кто привык отвечать за чью-то жизнь, непросто в одночасье сменить характер этой ответственности. Принять, что твои заботы стали вызывать протест и раздражение, а мудрые советы не берутся в расчет или берутся с сильными поправками.



Многие привычные действия, связанные с бытом семьи, претерпевают изменения. Часто резко меняется режим жизни.



Обостряется страх — за детей, за их жизнь, судьбу. Усиливается желание закрыть их собой от жизненных тягот, облегчить их ношу, защитить, помочь, и вместе с этим возникает переживание, что теперь издали не сможешь этого сделать. И, если не лукавить перед собой, присутствует страх остаться без внимания и заботы детей — годы-то идут, а запас душевных и физических сил уже начинает сигнализировать о возможном скором истощении.



Грядет собственный возрастной жизненный кризис. В семьях, где только один ребенок, период «опустевшего гнезда» приходится на 40–50-летний возрастной рубеж родителей. Рубеж серьезный, когда подводятся профессиональные и личностные итоги. Чем больше впереди профессиональных и личных перспектив, возможностей для развития, тем безболезненнее и конструктивнее этот этап переживается.



- Кому обычно легче пережить отделение ребенка – отцу или матери?



- По результатам проведенных психологами исследований существенных различий в переживании одиночества в ситуации «опустевшего гнезда» не выявлено. Ощущение одиночества и у мужчин, и у женщин тем выше, чем реже они видятся с детьми.



Переживание одиночества у женщин в большей степени зависит от встреч с детьми. У женщин, в отличие от мужчин, переживание одиночества тем выше, чем меньше им доверяет супруг. Также для женщины важным фактором переживания одиночества является удовлетворенность самореализацией, ощущение продуктивности и осмысленности жизни. Чем более женщина ощущает результативность прожитой жизни, тем менее проявляется ощущение одиночества. Мужчине важно чувствовать себя более востребованным, значимым, влияющим на события своей жизни, главой семьи.



Осложняет ситуацию банальный «бытовой вопрос». Если родители вынуждены помогать взрослым детям материально, им гораздо труднее перестраиваться и принять их психологическую автономность. И это закономерно. Ведь реально взрослый человек социально и финансово самостоятелен, в противном случае его продолжают воспринимать как ребенка. Народная мудрость гласит: «Если хочешь позаботиться о ребенке, дай ему не рыбу, а удочку». Другими словами, чем больше ребенок умеет в бытовом и социальном плане, тем больше шансов, что он останется с родителями не из страха перед жизнью и от собственной беспомощности, а по велению души.



Новые цели



- Елена Николаевна, как же родителям справиться с переживаниями и открыть новую главу своей жизни?



- Чтобы этот процесс проходил как можно легче, важно заранее позаботиться об этом.



Автор книги «Перевал в середине пути» Джеймс Холлис считает, что основная задача жизни каждого человека, который уже вырастил своих детей и выполнил свои родительские обязательства, связана с обретением автономии и нахождением новых личных приоритетов, не связанных с заботой о детях, и избавлением выросших детей от своих нарциссических нужд. Мне очень близка эта мысль, и я ее придерживаюсь.



Главной задачей развития семьи на этапе «опустевшего гнезда» является процесс адаптации к изменению социальных ролей и социальной активности. Родительство было вашей основной ролью на протяжении многих лет. И хотя вы не перестали быть родителем, когда ваш ребенок покинул родительский дом, динамика взаимоотношений изменилась. Пора взаимодействовать с повзрослевшим сыном или дочерью как уже с самостоятельными личностями. Конечно, в какой-то момент, возможно, понадобится ваша поддержка или помощь, но выстраивание собственной жизни пора отдать вашему взрослому ребенку.



Необходимо принять то, что вы и ваши дети — это разные люди. Составьте список, чем именно вы отличаетесь от сына или дочери. Не хуже или лучше, а именно отличаетесь.



Чем больше у вас впереди профессиональных и личных планов и возможностей для развития, тем безболезненнее и конструктивнее вы переживете «синдром опустевшего гнезда». Многие люди в это время, вырастив детей, открыли свое дело, стали заниматься научной работой или преподавать, занялись общественной деятельностью, стали путешествовать, нашли для себя новые хобби и увлечения, развили свои художественные способности.



Найдите новые хобби - вспомните, чем вы хотели давно заняться, но все никак не могли найти для этого время. Может быть, путешествия, танцы или игра на любимом музыкальном инструменте?



Освежите ваши отношения с супругом, добавьте в них романтики. Пригласите друг друга на свидание. Подготовьтесь к нему, как это делали много лет назад, когда вы только знакомились друг другом. Помните, как трепетало сердце и было сильное желание понравиться ему?



Любой кризис – это всегда возможность для сближения и улучшения отношений. Нужно только постараться.



В любом случае, какой бы совет вы ни выбрали, самое главное - наслаждайтесь жизнью, проживайте ее полностью и устройте себе второй «медовый месяц»!



Беседовала Лариса Ситник, «Номер один».

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