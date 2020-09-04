В школах Улан-Удэ упростят процедуру проверки учащихся

Это связано с очередями на входах в школы





Власти Улан-Удэ решили упростить процедуру термометрии, введенную в школах столицы Бурятии с 1 сентября. Из-за ее проведения на входах в школы начали скапливаться большие очереди, что вызвало недовольство родителей.

Если раньше проверяющие записывали данные по температуре на каждого школьника, то теперь разрешено записывать не всех, а лишь тех, у кого зафиксирована повышенная температура – от 37 градусов. К слову, таких учащихся вообще не будут пропускать в школу.В целом после проверки ряда школ на предмет выполнения требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса серьезных нарушений не выявлено. Но есть отдельные замечания.- Практика показывает, что все школы стараются выполнять требования. Но есть замечания, которые были обобщены и доведены до всех директоров сразу после проверки. Так, своевременное прохождение процедуры термометрии одновременно с необходимостью разведения потоков осложняется тем, что не все дети приходят по установленному графику, не все заходят, несмотря на указатели, в установленный для класса вход. Руководителям еще раз указано на необходимость дополнительного информирования родителей и детей, более четкое оформление входов, обновление разметок для социальной дистанции, - сообщила председатель Комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.⠀Фото: мэрия Улан-Удэ