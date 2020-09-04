Власти Бурятии поставят эксперимент на жителях Комушки

Микрорайон два месяца будет отапливаться дорогим бездымным углем





Проект закона «О проведении на территории РБ эксперимента по применению бездымного топлива» был внесен в Народный Хурал главой Бурятии. На одном из недавних совещаний документ депутатам представила замминистра природных ресурсов республики Наталья Тумуреева.

- В рамках эксперимента предлагается провести замещение твердых видов топлива (бурый, каменный уголь, дрова) на твердое бездымное топливо для обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, - рассказала она. - Планируется провести этот эксперимент в микрорайоне Комушка в Улан-Удэ, где расположено 770 жилых домов. На реализацию эксперимента требуется 18 млн рублей средств республиканского бюджета.Эксперимент будет проходить два месяца – в ноябре и декабре этого года. То есть, когда отопительный сезон будет уже в разгаре.- Также будут проведены замеры загрязняющих веществ. И для чистоты эксперимента требуется, чтобы весь микрорайон перешел на бездымное топливо. Потому что, если это будет частично сделано, то чистота эксперимента будет нарушена, - поясняла Наталья Тумуреева.Бездымный уголь, о котором в последнее время так много говорят чиновники, жителям Комушки выдавать бесплатно не будут. Но предусмотрена компенсация разницы в цене по сравнению с обычным топливом – углем и дровами. К слову, на 18 млн рублей планируется приобрести 2300 тонн бездымного угля.Перед началом эксперимента власти должны на торгах выбрать компанию, которая будет проводить исследования – делать замеры и сравнивать уровень загрязнения «до» и «после».Вероятно, в случае если эксперимент пройдет успешно, этот опыт начнут распространять и на другие районы Улан-Удэ. Однако, остается открытым вопрос, как жителей микрорайона поголовно заставят в нем участвовать. Информации на этот счет на заседании не звучало.Фото: пресс-служба правительства Бурятии