04.09.2020
Власти Бурятии поставят эксперимент на жителях Комушки

Власти Бурятии поставят эксперимент на жителях Комушки

Микрорайон два месяца будет отапливаться дорогим бездымным углем

Проект закона «О проведении на территории РБ эксперимента по применению бездымного топлива» был внесен в Народный Хурал главой Бурятии. На одном из недавних совещаний документ депутатам представила замминистра природных ресурсов республики Наталья Тумуреева.

- В рамках эксперимента предлагается провести замещение твердых видов топлива (бурый, каменный уголь, дрова) на твердое бездымное топливо для обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, - рассказала она. - Планируется провести этот эксперимент в микрорайоне Комушка в Улан-Удэ, где расположено 770 жилых домов. На реализацию эксперимента требуется 18 млн рублей средств республиканского бюджета.

Эксперимент будет проходить два месяца – в ноябре и декабре этого года. То есть, когда отопительный сезон будет уже в разгаре.

- Также будут проведены замеры загрязняющих веществ. И для чистоты эксперимента требуется, чтобы весь микрорайон перешел на бездымное топливо. Потому что, если это будет частично сделано, то чистота эксперимента будет нарушена, - поясняла Наталья Тумуреева.

Бездымный уголь, о котором в последнее время так много говорят чиновники, жителям Комушки выдавать бесплатно не будут. Но предусмотрена компенсация разницы в цене по сравнению с обычным топливом – углем и дровами. К слову, на 18 млн рублей планируется приобрести 2300 тонн бездымного угля.

Перед началом эксперимента власти должны на торгах выбрать компанию, которая будет проводить исследования – делать замеры и сравнивать уровень загрязнения «до» и «после».

Вероятно, в случае если эксперимент пройдет успешно, этот опыт начнут распространять и на другие районы Улан-Удэ. Однако, остается открытым вопрос, как жителей микрорайона поголовно заставят в нем участвовать. Информации на этот счет на заседании не звучало.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
экология
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