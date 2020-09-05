В Бурятии мартиролог COVID-19 стал пополняться ежедневно

Коронавирус в республике преодолел отметку «5500» случаев



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5531. Это на 50 случаев больше, чем было в пятницу. В Улан-Удэ – 3155 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4586 человек, умерли 57 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по улице Пирогова умер пациент в возрасте 61 года с новой коронавирусной инфекцией, осложненной двухсторонней пневмонией тяжелой степени,с развитием респираторного дистресс-синдрома с дыхательной недостаточностью. Имел сопутствующие заболевания: сахарный диабет со множественными осложнениями, хроническая болезнь почек, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, хроническая сердечная недостаточность. Находился на лечении четверо суток.



Из 54 новых случаев коронавируса: 16 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1714 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 501 пациент. Из них 36 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 387 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пятеро, на ИВЛ - нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся одиннадцать человек, старше 65 лет – восемь, на ИВЛ пятеро больных, старше 65 лет - трое.



В одном обсерваторе находятся 22 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2117 человек, с нарастающим итогом – от 306 742 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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