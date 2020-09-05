«Мусор убрать, денег добавить»

Глава Бурятии проинспектировал ремонт школы в Наушках



Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал от дирекции средней общеобразовательной школы в поселке Наушки исключить складирование строительного мусора на территории школы, в которой ведется капитальный ремонт, который он проинспектировал сообщила пресс-служба правительства республики.



«Отремонтированную школу должны были сдать в эксплуатацию 20 августа. Из-за коронавируса капремонт затянулся. Учебный процесс уже начался, поэтому я прошу незамедлительно убрать весь строительный мусор с территории школы. Срок два дня, чтобы весь мусор убрать, фотоотчет мне на стол», - обратился глава Бурятии к директору Наушкинской школы.



В беседе с журналистами Алексей Цыденов подчеркнул, что все строительные работы ведутся после окончания уроков.«Работы еще достаточно много, но подрядчик понимал, когда подписывался, поэтому сейчас, конечно, возникают к нему вопросы. К тому же, не убран строительный мусор. В понедельник еще раз проверим. Также, безусловно, будем держать на контроле сроки и качество капремонта», - добавил глава Бурятии.



Всего на сегодняшний день в Наушкинской общеобразовательной школе 1974 года постройки обучается 371 ребенок, 36 воспитанников в дошкольной группе. Учебный процесс ведется в две смены. Для того, чтобы школа соответствовала современным требованиям, в июне на средства дальневосточной субсидии начался капитальный ремонт. Всего из федерального бюджета было выделено 18 миллионов рублей.



Кроме того, накануне также была достигнута договоренность о софинансировании объекта из республиканского бюджета. «При проведении капремонта появились дополнительные расходы, ранее не учтенные в проектно-сметной документации. По итогам встречи было решено выделить дополнительно 1,5 миллиона рублей. Поможем, школу надо достроить», - резюмировал Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



