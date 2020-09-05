Вертолет Ми-171А2 сертифицирован в Южной Корее

До нее эксплуатацию этой новинки У-УАЗ разрешили Казахстан, Индия и Колумбия



Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи валидировало сертификат типа вертолета Ми-171А2, серийно выпускаемого на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России». Валидация подтверждает соответствие конструкции вертолета местным требованиям по безопасности полетов и разрешает его эксплуатацию в республике, сообщает «Ростех».



«Южная Корея является крупнейшим зарубежным оператором машин типа Ка-32, а также обладает успешным опытом эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 в интересах полиции. Валидация сертификата Ми-171А2 свидетельствует о высоком уровне доверия к российским вертолетам и об их востребованности в этой стране. Уверен, что выдающиеся летно-технические характеристики и самое современное бортовое оборудование Ми-171А2 будут по достоинству оценены нашими корейскими партнерами, с которыми мы уже ведем переговоры о поставках данной машины», – заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.



Первым зарубежным эксплуатантом Ми-171А2 стал Казахстан. Кроме того, сертификат вертолета был валидирован авиационными властями Индии и Колумбии. Валидировать сертификат Ми-171А2 также планируется в КНР, Бразилии, Мексике, Перу и других странах.



Новейшие двигатели ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками дают Ми-171А2 принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Благодаря более эффективному Х-образному рулевому винту, новому несущему винту с композитными лопастями, а также усовершенствованному аэродинамическому профилю показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность – на 25%.

Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17-1, выполненного по принципу «стеклянной кабины», позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность полетов была повышена за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другими воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета.



В зависимости от потребностей эксплуатанта Ми-171А2 может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров в любое время суток при температурах от -50 до +50 °С.



Фото: «Вертолеты России»

