В Бурятии выбрали лучших молодых бизнесменов

Их интересы простираются от промышленного альпинизма до фуршетов и фастфудов



В Улан-Удэ в центре предпринимательства «Мой бизнес» прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2020». Предприниматели республики в возрасте от 14 до 30 лет представили свой бизнес для экспертного жюри, сообщает «Территория бизнеса».

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Критериями оценки стали финансовые показатели,управленческие способности,конкурентоспособность,инвестиционная привлекательность,инновационный подход,количество рабочих мест,а так же -логика и убедительность изложения.



Из 30 участников, прошедших в финал по четырем номинациям, итоги сложились следующим образом:



Номинация «Инновационное предпринимательство»:



Победитель - Олег Очиров. Он разработал идею создания дезинфицирующего средства, которое не будет вредить коже рук.



Номинация «Производство»:



Победитель - Алёна Морозова. Алёна с мужем живут в Северобайкальске. Они покорили судей проектом собственной мастерской по созданию деревянных подарков ручной работы «Prospekt Studio».



Призер - Виктория Кузнецова. Виктория закончила университет по профессии дизайнера одежды и создала свой собственный бренд одежды в современном русском стиле «Virilada».



Призер - Зоригто Соктоев. Во время строительства Санагинского дацана он создал столярную мастерскую «Arya Brand» и после завершения строительства начал работать по заявкам местных жителей.



Номинация «Торговля»:



Победитель - Ирина Арефьева. Сеть быстрого питания «Макбургерс».На сегодняшний день в сети «Макбургерс» девять заведений, единая служба доставки, три партнера франчайзи.



Призер - Анжелика Гомбоева. Она является идейным вдохновителем и главным директором магазина одежды «If Not We».



Призёр- Павел Агафонов. В основе проекта Павла «Вкус моря» была идея предоставить альтернативу продукции аквакультуры на рынке города.



Номинация «Сфера услуг»:



Победитель - Виктор Власов. Виктор является основателем организации «ПромАльп-Сервис» основное направление которой промышленный альпинизм.Так же занимается внутренним туризмом в республике.



Призер - Мария Фёдорова. Она занимается предоставлением кейтеринговых услуг (фуршет) на любые мероприятия в городе. Кейтеринг «Улыбка» обслуживает несколько мероприятий в день и имеет опыт проведения кофе-брейка до 2500 человек.



Призер - Кристина Токмакова открыла туристическую компанию «Горыныч».



Победители регионального этапа получат возможность информационной поддержки в центре предпринимательства, индивидуальное сопровождение по проекту, а также бизнес-поездку в Уфу на федеральный этап конкурса.



Фото: «Территория бизнеса»

