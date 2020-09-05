05.09.2020
В Бурятии выбрали лучших молодых бизнесменов

В Бурятии выбрали лучших молодых бизнесменов

Их интересы простираются от промышленного альпинизма до фуршетов и фастфудов

 В Улан-Удэ в центре предпринимательства «Мой бизнес» прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2020». Предприниматели республики в возрасте от 14 до 30 лет представили свой бизнес для экспертного жюри, сообщает «Территория бизнеса».
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Критериями оценки стали финансовые показатели,управленческие способности,конкурентоспособность,инвестиционная привлекательность,инновационный подход,количество рабочих мест,а так же -логика и убедительность изложения.

Из 30 участников, прошедших в финал по четырем номинациям, итоги сложились следующим образом:

Номинация «Инновационное предпринимательство»:

Победитель - Олег Очиров. Он разработал идею создания дезинфицирующего средства, которое не будет вредить коже рук.

Номинация «Производство»:

Победитель - Алёна Морозова. Алёна с мужем живут в Северобайкальске. Они покорили судей проектом собственной мастерской по созданию деревянных подарков ручной работы «Prospekt Studio».

Призер - Виктория Кузнецова. Виктория закончила университет по профессии дизайнера одежды и создала свой собственный бренд одежды в современном русском стиле «Virilada».

Призер - Зоригто Соктоев. Во время строительства Санагинского дацана он создал столярную мастерскую «Arya Brand» и после завершения строительства начал работать по заявкам местных жителей.

Номинация «Торговля»:

Победитель - Ирина Арефьева. Сеть быстрого питания «Макбургерс».На сегодняшний день в сети «Макбургерс» девять заведений, единая служба доставки, три партнера франчайзи.

Призер - Анжелика Гомбоева. Она является идейным вдохновителем и главным директором магазина одежды «If Not We».

Призёр- Павел Агафонов. В основе проекта Павла «Вкус моря» была идея предоставить альтернативу продукции аквакультуры на рынке города.

Номинация «Сфера услуг»:

Победитель - Виктор Власов. Виктор является основателем организации «ПромАльп-Сервис» основное направление которой промышленный альпинизм.Так же занимается внутренним туризмом в республике.

Призер - Мария Фёдорова. Она занимается предоставлением кейтеринговых услуг (фуршет) на любые мероприятия в городе. Кейтеринг «Улыбка» обслуживает несколько мероприятий в день и имеет опыт проведения кофе-брейка до 2500 человек.

Призер - Кристина Токмакова открыла туристическую компанию «Горыныч».

Победители регионального этапа получат возможность информационной поддержки в центре предпринимательства, индивидуальное сопровождение по проекту, а также бизнес-поездку в Уфу на федеральный этап конкурса.

Фото: «Территория бизнеса»
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